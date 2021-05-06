«Пока все на стопе»: в команде Моргенштерна впервые высказались об отправке рэпера в армию

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 406

Концертный директор эпатажного музыканта заявил, что не принимает новые заявки на мероприятия со своим подопечным.

Фото, видео: Instagram @morgen_shtern; 5-tv.ru

Рэпер Моргенштерн не принимает заявок на проведение новых концертов. Об этом 5-tv.ru сообщил концертный директор музыканта Владимир. Комментарий он дал в ответ на вопрос о том, не забрали ли знаменитость в армию.

«Пока по мероприятиям мы не берем никакие новые заявки. Пока все так. Другие комментарии никакие не готов давать вам. Пока все на стопе», — сказал Владимир.

Слухи о том, что Моргенштерна забрали в армию, распространились несколько дней назад. Их причиной стал ряд публикаций издания PeopleTalk. Оно опубликовало два видео, на которых молодой человек, очень похожий на эпатажного рэпера, находится рядом с другими срочниками и одет в военную форму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как саунд-продюсер Моргенштерна Слава Марлоу прокомментировал исчезновение рэпера.

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