«Не могу прийти в себя»: Бузова записала первое видео после операции. Она еле говорит

Телеведущая и певица Ольга Бузова записала видео из больницы после того, как была экстренно госпитализирована и прооперирована. Обращение к подписчикам она выложила в разделе сторис своего Instagram-аккакунта.

«Я не выходила на связь, так как очень долго отходила вчера от наркоза. Думала, приду в себя и все расскажу, но не могу до сих пор прийти в себя. Плюс, очень поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под контролем врачей. Еще, наверное, чуть-чуть полежу, потому что очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают, что все хорошо. Знайте, что все нормально», — сказала Ольга, с трудом выговаривая слова.

Instagram @buzova86

Как сообщал 5-tv.ru, Бузова была экстренно госпитализирована и прооперирована 5 мая. С тех пор она находится в реанимации. Что стало причиной этого — неизвестно.

Близкие и коллеги Ольги Бузовой не комментируют произошедшее с поющей ведущей. В результате появились три версии того, что послужило причиной экстренной операции.