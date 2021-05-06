Все плохо или хайп? Почему близкие Бузовой молчат о причине ее госпитализации

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 840

Попавшей накануне в больницу телеведущей сделали операцию, а сейчас она находится в реанимации.

Все плохо или хайп? Почему близкие Бузовой молчат о причине ее госпитализации

Фото: globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Тема:
Ольга Бузова

Знакомые и родственники телеведущей и певицы Ольги Бузовой не хотят раскрывать, что случилось со звездой, и почему она попала в больницу. 5-tv.ru опросил ее близких, чтобы выяснить подробности госпитализации, о которой сама селебрити также молчит.

Мать знаменитости Ирина отказалась давать комментарии и сразу же бросила трубку, не решившись прояснить ситуацию.

Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru

Подруга Ольги Бузовой и жена известного футболиста Мария Погребняк, знакомая с ней еще со времен замужества звезды «Дома-2» за игроком «Локомотива» Дмитирем Тарасовым, переадресовала все вопросы к представителю звезды.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Представитель подтвердил факт госпитализации и проведение операции, но другие подробности утаил.

«Ольга находится действительно в больнице, операция уже проведена, сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», — заявил Антон Богославский, отметив, что в течение сегодняшнего дня вряд ли появится новая информация.

Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru

Пользователи соцсетей попытались узнать подробности случившегося у младшей сестры Ольги — Анны, но и та никаких деталей не раскрыла.

Почему близкие Бузовой не раскрывают, что с ней произошло? Версии

На данный момент есть три версии по поводу причин госпитализации знаменитости. По одной из них, Ольгу прооперировали из-за травмы, полученной певицей во время подготовки к прошлогоднему шоу «Ледниковый период». Тогда она получила растяжение и воспаление косточки на ноге, после чего долго восстанавливалась, параллельно продолжая участие в проекте.

По второй версии, госпитализация ей потребовалась из-за серьезных проблем со зрением. Она с детства плохо видит, и в данный момент, по данным СМИ, ее зрение — минус семь.

Третья версия гласит, что Бузова просто хайпует на теме здоровья. Такое мнение высказала блогер Лена Миро.

«Бузова в юбилейный 101-й раз закрыла свой аккаунт для посторонних. Что же случилось с Оленькой? Вы не поверите, находятся еще те идиоты, которые услышав про реанимацию Бузовой бегут к ней в Instagram и подписываются, чтобы посмотреть, что там внутри!» — написала она в своем «Живом журнале».

В любом случает, остается только догадываться или ждать, пока знаменитость восстановится и сама расскажет о том, почему она попала в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хейтеры обвинили сестру Ольги Бузовой Анну в равнодушии к проблеме близкой родственницы и назвали ее «тварью». На это бизнесвумен заблокировала недоброжелателей.

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