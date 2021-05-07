«Заставляю себя»: Бузова не может есть после операции

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Виктория Андреева
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Поющая ведущая попала в больницу 5 мая. Свой точный диагноз она пока не готова оглашать.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Поющая ведущая Ольга Бузова продолжает делиться подробностями своего состояния. В очередных Insta-сторис звезда сообщила, что ее операция была настолько сложной, что она даже не может нормально есть.

Как отмечают фанаты, на кадрах Бузова выглядит изможденной и беспомощной. Сама артистка заметила, что сильно отекла. Правда, по какой причине — непонятно: из-за обилия лекарственных средств и постельного режима или постоянных слез, которые буквально сами катятся из глаз.

«Пока есть силы только дойти до туалета, и сразу же хочется лечь обратно. Врачи меня отругали, что я мало ем, но есть не могу, заставляю себя по чуть-чуть. Сейчас вот покушала, а теперь можно и поспать. Вроде сегодня чуть полегче. Температура, правда», — сообщила Ольга сопереживающим.

Несмотря на тяжелые последствия операции, Бузова продолжает верить в лучшее и даже пытается шутить. Звезда показала фолловерам свою прическу — две косички — и заметила, что носит ее уже четвертый день — непозволительная «роскошь» для знаменитой артистки.

«Спасибо всем за добрые, теплые слова, я держусь!» — добавила поющая ведущая.

Instagram @buzova86

Что именно произошло с Ольгой Бузовой — пока неизвестно. Звезда пообещала рассказать всю правду немного позднее — пока боится делать какие-либо прогнозы. Хранят молчание также ее близкие и коллеги.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как экс-возлюбленный Ольги Бузовой — рэпер Давид Манукян — отреагировал на ее экстренную госпитализацию.

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