«Я не могу»: шокированная смертью Качана актриса Русланова лишилась дара речи

Скоропостижная кончина народного артиста РФ Владимира Качана повергла в шок его звездных коллег. Близкая подруга актера — звезда кинематографа Нина Русланова — даже не смогла найти подходящих слов, чтобы описать произошедшее.

В интервью 5-tv.ru она лишь захрипела, промолвила одну фразу и положила трубку.

«Я не могу говорить…» — оторопев, сказала 75-летняя Русланова.

Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Офицеры» умер 7 мая. По словам руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза, произошло это в больнице в Коммунарке. Там Владимир Качан лечился от последствий коронавирусной инфекции.

Как выяснилось, беды ничто не предвещало. Еще месяц назад актер планировал играть в спектакле «Последний ацтек» в день своего рождения — 18 мая. Он даже обсудил с друзьями детали банкета после мероприятия. Однако неделю назад его экстренно госпитализировали с подтвержденным COVID-19.

Возможно, у Качана было бы больше шансов выздороветь, если бы не хронические заболевания. Райхельгауз отметил, что его товарищ имел проблемы с сердцем и другими органами. Последние два дня Владимир Качан провел в коме. Попытки медиков вернуть народного артиста к жизни оказались тщетными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где пройдет церемония прощания с Владимиром Качаном.