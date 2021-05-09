🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
Сегодня, 9 мая, убывающая Луна в Овне располагает к совершению добрых поступков. Не бойтесь просить прощения и чем-то жертвовать — за все воздастся сполна.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 мая, на убывающей Луне в Овне, не стоит заключать контракты и принимать серьезные решения. Думайте, анализируйте, внимайте. Берегите свое здоровье и близких. Не вступайте в конфликты — дело может обернуться трагедией.
♈ Овен
Овны, вы слишком сильно устали за последнее время. Дело не только в проблемах на работе, но и в сложных отношениях с окружающими. 9 мая — идеальный день, чтобы наконец расслабиться. Начните утро с горячего чая с мятой и нежного пирожка. Позвольте себе быть настоящим и не слушайте сплетни.
Космический совет: забудьте о проблемах и делах, займитесь собой.
♉ Телец
Тельцы, вы подошли к черте, за которой начнется новая жизнь. Возможно, и прежние обстоятельства вас полностью устраивали, но все-таки следует что-то изменить. Ежегодные встряски — дело обычное, если к ним подготовиться. Сегодня уделите время планированию: проанализируйте события и расставьте приоритеты. Если примете верное решение, вас ждет масса сюрпризов!
Космический совет: вы сможете достичь успеха, если будете искренне верить в него.
♊ Близнецы
Близнецы, вы слишком долго думаете, прежде чем что-то сделать. Звезды обращают внимание, что порой медлительность играет злую шутку. Думаете, что можете все предугадать? Совершенно напрасно. Лучшие вариант сейчас — совершать поступки и не оглядываться на критику.
Космический совет: проявите упорство, и мечта осуществится.
♋ Рак
Раки, если проблемы не решаются, а дела не идут в гору, стоит задуматься: на своем ли месте вы находитесь? По своей натуре вы очень терпеливый и вдумчивый человек. Эти качества чаще помогают в жизни. Но иногда важно уметь отступиться от задуманного, чтобы не столкнуться с плачевными последствиями. Сделайте этот шаг 9 мая.
Космический совет: не стучитесь часами в закрытую дверь — только силы потратите.
♌ Лев
Львы, этот день порадует вас знаменательными событиями. Возможны теплые дружеские встречи, романтические приключения и даже длительные путешествия. Не смейте отказываться от заманчивых предложений — вас точно ждет успех! Прочувствуйте атмосферу праздника и поверьте в чудо: сегодня вы будете поистине счастливы.
Космический совет: будьте благодарны Вселенной за то, что имеете.
♍ Дева
Девы, 9 мая для вас — день потрясений. Вам не нравится, когда приходится преодолевать внезапные препятствия. Но что делать? Вы сами их возвели. Стремление оказаться на вершине Олимпа для вас было важнее чувств окружающих. Так что теперь не нужно «хвататься за голову».
Космический совет: не стоит лгать самим себе — будет только хуже.
♎ Весы
Весы, все в вашей жизни идет верным чередом. В отличие от многих ваше положение в стабильно, не предвидится ни «штормов», ни «качек». Однако расслабляться не стоит. Очень важно, вырвавшись вперед на длинной дистанции, удержаться на лидирующих позициях. Не зазнавайтесь — и вас ждет успех.
Космический совет: будьте скромнее и добрее — люди к вам потянутся.
♏ Скорпион
Скорпионы, сегодня сконцентрируйтесь на имеющихся проблемах. Убегать и прятаться от них не стоит — рано или поздно придется решать, да как бы не было хуже. Разбирая сомнительные ситуации, помните: вы не обязаны нравиться кому-то и слепо следовать указкам. Близкие и дорогие люди вас всегда поддержат, а услужливые чужаки лишь только навредят.
Космический совет: в любых делах прислушивайтесь к интуиции.
♐ Стрелец
Стрельцы, вы кровью и потом зарабатывали свое положение. Но сейчас не время для передышки. Вы можете позволить себе сделать глубокий вдох — не более, иначе удача ускользнет из рук. Больше дела — меньше слов, и постарайтесь не хвастаться заслугами, пока не реализуете мечту.
Космический совет: приготовьтесь серьезно потрудиться, чтобы добиться успеха.
♑ Козерог
Козероги, от рождения вы — консервативные люди. Любые изменения вас так пугают, что даже в юном возрасте можете заработать депрессию. Обстановка в мире и правда нестабильна: бушует коронавирус, сложности с работой и передвижением. Жуть! Однако потрудитесь собраться с мыслями и настроиться на позитив. Это нужно, как минимум, вашим родным.
Космический совет: в сложных обстоятельствах надейтесь на лучшее.
♒ Водолей
Водолеи, напряженные отношения с близкими вас сильно расстраивают. Одни не хотят слушать оправданий, другие — не признают вину. Общаться с людьми в принципе нелегко, но куда же деваться? Ваша главная проблема сейчас — нежелание отказаться от привычных стереотипов. 2021 год на дворе — пора бы начать!
Космический совет: откажитесь от старых установок — живите будущим.
♊ Рыбы
Рыбы, вам не стоит винить себя во всех неудачах. На что-то вы можете повлиять, на что-то — нет. Контролировать всех и все просто бессмысленно, так недолго потерять свое «я». Будьте благоразумны и расчетливы: с «горячей» головой проблемы не решить.
Космический совет: взгляните на ситуацию со стороны, чтобы решить проблему.
Ранее 5-tv.ru рассказал, когда на неделе с 10 по 16 мая важно загадать заветное желание.
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