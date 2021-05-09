Неслучайные случайности: как Вселенная сигнализирует об опасности выбранного пути?

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Екатерина Бородина
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Каждый из нас принимает неправильные решения,

Неслучайные случайности: как Вселенная сигнализирует об опасности выбранного пути?

Фото: Depositphotos / olly18

У каждого человека есть свой жизненный путь, с которого очень легко свернуть не в ту сторону, если не знать своего предназначения. Все мы порой принимаем ошибочные решения, но Вселенная, как правило, отчетливо дает понять нам, что жизнь необходимо менять. Эзотерики составили ТОП-7 «случайностей», которые происходят в вашей жизни не просто так.

Непредвиденные задержки

К примеру, вы можете попасть в пробку, задержаться в аэропорту, пропустить электричку. Также можно столкнуться со сломанным замком или задержаться по пути, чтобы помочь бабушке — иногда такие проволочки спасают нам жизнь, либо кардинально меняют ее.

Все время «сосет под ложечкой»

Неприятное ощущение в желудке или легкая тошнота означают, что, скорее всего, вы занимаетесь неправильным делом или ошиблись с выбором. Это негативное ощущение не связано с вашим здоровьем и не проходит, как бы вы не старались отвлечься.

Постоянные потери

Вы все время теряете какие-то вещи, либо сталкиваетесь с кражей чего-то очень ценного, как в материальном, так и в духовном плане. Боль от потери призвана заставить вас «очнуться» и призадуматься, что вы делаете со своей жизнью.

Бесконечные ссоры и споры

Негативное общение, выводящее вас из себя — ссоры с близкими и даже с незнакомыми людьми случаются чаще, причем зачинщиком спора становитесь вовсе не вы.

Отсутствие здорового сна

Вы никак не можете вовремя уснуть по ночам, вы видите тревожные сны или даже испытываете сонный паралич. Это говорит о том, что Вселенная пытается повлиять на вас через сновидения.

Постоянные болезни и недомогания

Часто ушибаетесь пальцами? Или постоянно чувствуете себя болезненным и ослабленным? Таким образом вас пытаются наставить на путь истинный. Кроме слабости, может быть хроническая мигрень или простуда — словом, мешающие выбраться из постели недомогания.

Постоянная тревожность

Вы не можете избавиться от ощущения надвигающейся беды и постоянно переживаете на «пустом месте». Таким образом, ваша интуиция пытается предостеречь вас от неправильных решений.

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