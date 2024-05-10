Захарова обрушилась на власти Литвы после установки мусорки на месте мемориала ВОВ
Захарова раскритиковала Литву из-за установки мусорки на месте мемориала ВОВ
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
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Как мэрия Вильнюса аргументировала свои действия?
Мусорный бак, который власти Литвы установили на месте мемориала погибшим в ВОВ, является местом, куда они «выбросили совесть». Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Помойка, в которую они выбросили свою совесть», — указала дипломат.
Мэрия Вильнюса ко Дню Победы установила мусорный бак «для советской ностальгии» на кладбище на том месте, где до этого находился мемориал советским воинам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова призвала Литву соблюдать политические и международно-правовые обязательства. По ее мнению, страна пытается всевозможными способами усложнить россиянам и белорусам жизнь.
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