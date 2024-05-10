Захарова обрушилась на власти Литвы после установки мусорки на месте мемориала ВОВ

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 1 501 0

Захарова раскритиковала Литву из-за установки мусорки на месте мемориала ВОВ

Захарова обрушилась на власти Литвы после установки мусорки на месте мемориала ВОВ

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Тема:
День Победы 9 Мая

Как мэрия Вильнюса аргументировала свои действия?

Мусорный бак, который власти Литвы установили на месте мемориала погибшим в ВОВ, является местом, куда они «выбросили совесть». Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Помойка, в которую они выбросили свою совесть», — указала дипломат.

Мэрия Вильнюса ко Дню Победы установила мусорный бак «для советской ностальгии» на кладбище на том месте, где до этого находился мемориал советским воинам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова призвала Литву соблюдать политические и международно-правовые обязательства. По ее мнению, страна пытается всевозможными способами усложнить россиянам и белорусам жизнь.

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