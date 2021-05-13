«Методично добивает»: замученную дочерью Алену Кравец лечат врачи

Модель и актриса Алена Кравец заявила, что вызывающее поведение ее дочери Даниеллы довело ее до больницы. По ее словам, 13-летнюю наследницу даже пришлось отдать специалистам, но и это не спасает.

«Я не могу совладать с дочкой. Она убегает из школы, заводит романы со взрослыми парнями. Боюсь, что забеременеет! У нее развилась клептомания, и даже помощь психолога не помогает справиться», — заявила замученная мать «Дни.ру».

У Даниэллы даже недавно нашли записки, адресованные ей самой, что вызывает обеспокоенность.

«Мы с отцом ей просто мешаем и она хочет от нас избавиться, поскольку понимает, что является наследницей наших капиталов и недвижимости. Она методично добивает нас своими выходками!» — возмутилась Алена.

Сейчас звезда пребывает под наблюдением медиков. Недавно они диагностировали ей нервный срыв и сильнейшее моральное истощение.

Известно, что Даниэлла появилась у звезды в браке от миллионера Руслана Кравеца в 2007 году. Супруги развелись после девяти лет совместной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Кравец показала, какой была до пластических операций.