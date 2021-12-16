Маша Распутина нашла дочери работу после серии секс-скандалов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 257

Мария, 21-летняя наследница певицы, ранее наделала много шума, рассказав о домогательствах брата, равнодушии матери и сложных отношениях с отцом.

Маша Распутина нашла дочери работу после серии секс-скандалов

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Маша Распутина устроила 21-летнюю дочь Марию на работу с плотным графиком, чтобы, как полагают прознавшие об этом журналисты, хоть немного отвлечь девушку от скандалов. Наследница певицы, как известно, недавно сыпала громкими заявлениями о своей семье на популярных ток-шоу, да такими, от которых волосы встают дыбом.

В признаниях Марии были и сексуальные домогательства со стороны брата по отцу, и безучастность матери, и равнодушие к проблемам девушки со стороны папы, и даже побои. Распутина, комментируя заявления, отмечала, что у дочери с детства были проблемы — отставала в развитии. Вот и сейчас, мол, ведет себя как подросток, бунтует самым неприглядным образом. К проблемам с наследницей добавилась позже и травля: бывшая жена супруга певицы Виктора Захарова подливала масла в огонь конфликта с Марией, сдабривала его жесткими высказываниями, раскрывала позорные тайны исполнительницы и выставляла ее в дурном свете.

На днях Распутина с супругом посетили открытие филиала Дома моды дизайнера Аники Керимовой. На мероприятии пара держалась обособленно, желания общаться с журналистами не проявляла. Артистка сказала только, что надеется в новом году обрести наконец душевный мир и покой. Как выяснилось, одним из шагов к этому миру стало трудоустройство дочки в компанию Керимовой.

Instagram @_zakharova_m

«Да, мы с Машей разговаривали на эту тему. Она, конечно, очень переживает из-за всех последних событий. Я сказала, что готова ввести ее младшую дочь в мир моды. У нас была вакансия — менеджер по работе с VIP-клиентами. Рабочий график — с 11 до 22 часов. Два выходных в неделю. Зарплата достойная, плюс процент от продаж», — цитирует дизайнера StarHit.ru.

По словам нанимательницы, у Марии Захаровой — прекрасная внешность и отличный вкус. Это непременно поможет девушке преуспеть в выбранной профессии. Керимова полагает, что дочь Распутиной вполне способна дорасти и до работы дизайнером.

«Маша-младшая — интересная девушка, ей просто нужно помочь найти себя в этой жизни», — заключила Аника Керимова.

Мария Захарова учится на факультете связей с общественностью в МГИМО, платят за образование родители. Они также дают ей на карманные расходы около 150 тысяч рублей в месяц. В одном из ток-шоу привыкшая не считать деньги в ресторане наследница селебрити заявляла, что ей не нужна работа, и так, мол, дела неплохи. Похоже, пришла пора учиться пораньше просыпаться — трудовой график будет жестким. Некогда станет разъезжать по телестудиям.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, звездный адвокат Сергей Жорин взялся защищать Машу Распутину от нападок экс-супруги мужа.

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