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Илон Маск предстал перед судом в США за клевету в адрес британского дайвера

, 7:15 Эфирная новость 24

Иск к американскому предпринимателю подал британский спелеолог, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

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Запертые дети в пещере Таиланда 36

В Лос-Анджелесе в эти минуты начался процесс против Илона Маска. Накануне миллиардер явился в Федеральный суд, чтобы дать показания по иску британского водолаза Вернона Ансворта. Он пытается призвать основателя компании Tesla к ответу за то, что тот в Twitter назвал его педофилом.

Конфликт вспыхнул летом прошлого года, когда 12 школьников попали в ловушку в полузатопленной пещере в Таиланде. Чтобы вызволить детей Маск подарил спасателям мини-субмарину, которую разработал сам. Но она оказалась бесполезной, поэтому привлекли Ансворта, который и спас всех. Но бизнесмен все же раскритиковал операцию и оскорбил британца. В ответ тот обвинил Маска в пиаре на попавших в беду людях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Тимати подарил Решетовой новый пикап от Илона Маска.

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