Илон Маск предстал перед судом в США за клевету в адрес британского дайвера

В Лос-Анджелесе в эти минуты начался процесс против Илона Маска. Накануне миллиардер явился в Федеральный суд, чтобы дать показания по иску британского водолаза Вернона Ансворта. Он пытается призвать основателя компании Tesla к ответу за то, что тот в Twitter назвал его педофилом.

Конфликт вспыхнул летом прошлого года, когда 12 школьников попали в ловушку в полузатопленной пещере в Таиланде. Чтобы вызволить детей Маск подарил спасателям мини-субмарину, которую разработал сам. Но она оказалась бесполезной, поэтому привлекли Ансворта, который и спас всех. Но бизнесмен все же раскритиковал операцию и оскорбил британца. В ответ тот обвинил Маска в пиаре на попавших в беду людях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Тимати подарил Решетовой новый пикап от Илона Маска.