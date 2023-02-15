«Не волнуйся, папа»: умер один из узников затопленной пещеры Таиланда

Смерть настигла мальчика спустя пять лет после громкого спасения. А ведь он только успел осуществить свою мечту.

В Великобритании умер мальчик, который в 2018 году оказался среди заложников затопленной пещеры в Таиланде. Точные обстоятельства гибели футболиста не раскрываются, однако Daily mail сообщает, что смерть настигла его в результате травмы головы.

Семнадцатилетний Дуангпетч Промтеп был найден полицией без сознания в общежитии в Лестершире. Его госпитализировали с травмой головы, однако спасти не удалось. В больнице он скончался. О трагедии сообщила его мать.

Недавно спортсмен стал студентом в Англии. В социальных сетях он писал, что сбылась его главная мечта, а также делился фотографиями студенческой жизни в Великобритании. Один из Лондонских снимков он подписал: «Не волнуйся, папа. Я буду усердно учиться. Я не разочарую тебя».

Дуангпетч Промтеп был одним из тех детей, которые пять лет назад вместе со своим тренером оказались в каменной ловушке. Команда не могла выбраться из пещеры из-за паводковых вод. За жизни ребят 18 дней боролись спасатели со всего мира. Профессиональные дайверы ежедневно приплывали к ним и подготавливали к спасению, морально и физически.

Дело в том, что единственный путь на свободу из затопленной пещеры на тот момент — это проплыть по узким и опасным участкам в разломах породы, где просочиться возможно лишь по очереди. Специалисты пытались откачать воду, но все было бессмысленно, и жидкость только прибывала.

Задерживаться внутри было опаснее, чем пытаться выбраться — погода стремительно ухудшалась и вся футбольная команда могла утонуть и навсегда остаться замурованными. 12 мальчикам предстояло научиться задерживать дыхание и преодолеть опаснейший путь вплавь. Каждый день отряд спасал по четыре человека — работать быстрее было невозможно. В результате все 13 заложников вернулись к семьям.

К сожалению, смогли выжить не все из спасательной бригады. Умер один из спасателей — бывший морской котик Саман Кунанпогиб. Он погиб от удушья во время выполнения задания по доставке запасных баллонов со сжатым воздухом в дальние камеры затопленной пещеры. Другой участник спасательной группы Бейрута Пакбары погиб после завершения операции по вызволению мальчиков из-за полученного в пещере заражения крови.

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