«Так похудели»: Катя Лель с повзрослевшей дочкой отдохнули на яхте
Певица опубликовала совместный снимок с 11-летней Эмилией во время отпуска на море.
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Фото, видео: Instagram @katyalelofficial
Певица Катя Лель поделилась с поклонниками в Instagram фотографией с отдыха. Время она проводит с 11-летней дочерью Эмилией. На снимке они запечатлены на яхте. Обе загорелые и счастливые.
«Не спешите с выводами! Делайте свой выбор осознанным!» — подписала кадр знаменитость.
Поклонники принялись расхваливать маму и дочку. Многие отмечали как быстро растет и развивается девочка, и желали звездному семейству счастья.
«Дочка — спортивная и очень позитивная девочка. Респект родителям!»
«Катюшка, вы так похудели. Такие милашки»
«А дочка просто красавица»
«И у вас чудная дочка, и от нее такой свет идет, как от мамы»
«Замечательно выглядите. Дочка подзагорела, отдохнувшая. Красавица!» — не унимались фанаты.
Далеко не всегда почитатели Лель так благосклонны к своей любимице. Не так давно певица вновь решила побаловать публику свежим фото, на котором предстала в образе восточной женщины. Как писал 5-tv.ru, большинство фолловеров раскритиковали наряд и внешний вид звезды.
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