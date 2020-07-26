«Так похудели»: Катя Лель с повзрослевшей дочкой отдохнули на яхте

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Алина Потёмкина
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Певица опубликовала совместный снимок с 11-летней Эмилией во время отпуска на море.

Фото, видео: Instagram @katyalelofficial

Тема:
Запертые дети в пещере Таиланда

Певица Катя Лель поделилась с поклонниками в Instagram фотографией с отдыха. Время она проводит с 11-летней дочерью Эмилией. На снимке они запечатлены на яхте. Обе загорелые и счастливые.

«Не спешите с выводами! Делайте свой выбор осознанным!» — подписала кадр знаменитость.

Instagram @katyalelofficial

Поклонники принялись расхваливать маму и дочку. Многие отмечали как быстро растет и развивается девочка, и желали звездному семейству счастья.

«Дочка — спортивная и очень позитивная девочка. Респект родителям!»

«Катюшка, вы так похудели. Такие милашки»

«А дочка просто красавица»

«И у вас чудная дочка, и от нее такой свет идет, как от мамы»

«Замечательно выглядите. Дочка подзагорела, отдохнувшая. Красавица!» — не унимались фанаты.

Далеко не всегда почитатели Лель так благосклонны к своей любимице. Не так давно певица вновь решила побаловать публику свежим фото, на котором предстала в образе восточной женщины. Как писал 5-tv.ru, большинство фолловеров раскритиковали наряд и внешний вид звезды.

Тема:
Запертые дети в пещере Таиланда
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