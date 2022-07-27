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Звезда «Дома-2» Ашмарина показала себя после избиения мужем: «Сломан нос»

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 1 893

Звезда «Дома-2» Алена Ашмарина показала на фото последствия избиения мужем

Звезда «Дома-2» Ашмарина показала себя после избиения мужем: «Сломан нос»

Фото: Instagram* / ashmy.world

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Девушка призналась, что могла уйти от бьющего ее супруга. Однако продолжала терпеть «свой ад день за днем».

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина рассказала о страшных страданиях, которым якобы ее подвергал ее первый супруг. Своей историей девушка поделилась в личном блоге.

По словам экс-участницы телестройки, бывший муж ломал ей нос, постоянно бил по голове и выворачивал пальцы. К рассказу девушка прикрепила фотографию, на которой виден забинтованный нос с кровоподтеками.

Алена Ашмарина показала последствия домашнего насилияАлена Ашмарина показала последствия домашнего насилия. Фото: Instagram* / ashmy.world

Как рассказала Алена, она была зависима от своего мужа и искренне верила, что ей необходимо терпеть издевательства. В браке с этим мужчиной Ашмарина родила дочь Патрисию, но на поведение избранника это не повлияло.

«Мне ломали нос, было несколько сотрясений мозга, скрученные пальцы, порезы от битой посуды. И это только часть того, что со мной делали и что я помню! 15 лет я жила в страшных отношениях, я притягивала их как магнит. Да, я сама позволяла делать это с собой, никого не виню. Я могла уйти, но не делала этого, терпела. Переживала свой ад день за днем», — разоткровенничалась Ашмарина.

На «Доме-2» Алена встречалась с Ильей Григоренко. Пара покинула проект — почти сразу родилась дочь Алиса. Все шло к свадьбе, но неожиданно Ашмарина ушла от возлюбленного и заявила, что тот ее преследует. Сейчас звезда реалити воспитывает четырех дочерей от разных мужчин и встречается с блогером по имени Рами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший муж Нади Дорофеевой закрутил роман с экс-женой ее нынешнего бойфренда.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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