Умер петербургский журналист и писатель Михаил Садчиков

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Василий Заика
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Обозреватель событий культуры скончался на 67-м году жизни.

Умер петербургский журналист и писатель Михаил Садчиков

Фото: www.globallookpress / Zamir Usmanov

Петербургский обозреватель событий культуры, писатель и журналист Михаил Садчиков скончался 13 мая в возрасте 66 лет. Трагическую новость на своей странице в Facebook сообщил фотожурналист Павел Маркин.

«Сегодня, 13 мая, перестало биться сердце ветерана газеты „Смена“ Михаила Садчикова», — говорится в сообщении.

Михаил Садчиков родился 26 мая 1954 года на Вoлге в семье провинциальных актеров. В 1976 году он окончил Уральский государственный университет по специальнoсти журналист. С 1979 года работал в различных СМИ Ленинграда, Петербурга и Москвы, в том числе «Смена» и «Труд», вел программы на телевидении.

Журналист был знаком со многими популярными исполнителями советской эстрады и написал документальную книгу «Рандеву со звездами», в которой опубликовал истoрии знакомства, интервью и множество других интересных фактов. Героями его материалов были Алла Пугачева, Игорь Корнелюк, Сергей Курехин, Виктор Цой.

Другая книга «Гений пародии» посвящена погибшему в авиакатастрофе уникальному ленинградскому артисту театра, кино, эстрады Виктору Чистякову.

Михаил Садчиков работал пресс-атташе с Аллой Пугачевой, Александром Розенбаумом, Филиппом Киркоровым. Выпускал вместе с Александром Фруминым журнал «Русский шансон». В 2013 году стал лауреатом национальной художественной премии «Петрополь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла актриса из сериалов «Осторожно, Задов!» и «Кухня».

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