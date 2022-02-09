🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Знаки миллионеров: Какие приметы сулят внезапное богатство

|
Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 1 710

Многие в курсе, что левая ладошка зудит к деньгам, но не все знают еще четыре признака неожиданного обогащения.

Знаки миллионеров: Какие приметы сулят внезапное богатство

Фото: Depositphotos / IgorTishenko

Деньги — не просто бумажки, на которые можно купить продукты или вещи. Финансы обладают особенной, очень сильной энергетикой. Поэтому их приближение можно почувствовать. Существует пять примет, которые говорят о внезапном обогащении.

Финансовые трудности

Жизнь — это американские горки. И в каждой ее сфере существуют как падения, так и взлеты. Поэтому, если вы сейчас находитесь в финансовой яме, это вполне может означать, что скоро предстоит побывать на вершине богатства.

Регулярные находки

Деньги любят удачливых людей, которые легко находят кошельки, ключи или купюры. Еще сильнее деньги любят честных людей. Поэтому те, кто возвращают найденные вещи владельцам — могут быть вознаграждены Вселенной вдвойне.

Потери

Каждая потерянная вещь освобождает место для новой. Также и с деньгами. Если вы лишились незначительной сумы, то не стоит переживать. Такая потеря может привести к неожиданному пополнению бюджета.

Зуд в левой ладошке

Самая известная примета — зуд в левой руке. На самом деле, корни этой приметы уходят еще в старинные энергетические практики, согласно которым именно через левую руку проходят денежные каналы.

Цепочка совпадений

Случайности не случайны! Это нужно помнить. Если вокруг вас стали слишком часто появляться упоминания о деньгах — разговоры, брошюры, билборды, книги по финансовой грамотности — значит пора готовиться к притоку средств.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие приметы указывают на раннюю смерть.

-1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.30
-0.38 85.89
-0.63
Смотрим и благодарим! Китайский совет дня на среду, 9 февраля

Последние новости

9:37
Сын Королевой уходит из дома: «Не научится ошибаться — будет тепличным созданием»
9:26
Знаки миллионеров: Какие приметы сулят внезапное богатство
9:13
Почему женщины живут дольше мужчин? Европейское исследование дало простой ответ
9:01
Смотрим и благодарим! Китайский совет дня на среду, 9 февраля
8:50
Лариса Гузеева рассказала об истинном отношении к невестке
8:39
Непробужденный зодиак: признаки нахождения на нижнем уровне потенциала знака

Сейчас читают

Непробужденный зодиак: признаки нахождения на нижнем уровне потенциала знака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год