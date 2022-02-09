Знаки миллионеров: Какие приметы сулят внезапное богатство

Деньги — не просто бумажки, на которые можно купить продукты или вещи. Финансы обладают особенной, очень сильной энергетикой. Поэтому их приближение можно почувствовать. Существует пять примет, которые говорят о внезапном обогащении.

Финансовые трудности

Жизнь — это американские горки. И в каждой ее сфере существуют как падения, так и взлеты. Поэтому, если вы сейчас находитесь в финансовой яме, это вполне может означать, что скоро предстоит побывать на вершине богатства.

Регулярные находки

Деньги любят удачливых людей, которые легко находят кошельки, ключи или купюры. Еще сильнее деньги любят честных людей. Поэтому те, кто возвращают найденные вещи владельцам — могут быть вознаграждены Вселенной вдвойне.

Потери

Каждая потерянная вещь освобождает место для новой. Также и с деньгами. Если вы лишились незначительной сумы, то не стоит переживать. Такая потеря может привести к неожиданному пополнению бюджета.

Зуд в левой ладошке

Самая известная примета — зуд в левой руке. На самом деле, корни этой приметы уходят еще в старинные энергетические практики, согласно которым именно через левую руку проходят денежные каналы.

Цепочка совпадений

Случайности не случайны! Это нужно помнить. Если вокруг вас стали слишком часто появляться упоминания о деньгах — разговоры, брошюры, билборды, книги по финансовой грамотности — значит пора готовиться к притоку средств.

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