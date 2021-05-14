Только кости и штаны: человеческий скелет обнаружили в лесу под Петербургом

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Виктория Андреева
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Правоохранители выдвинулись к месту ЧП. Обстоятельства случившегося уточняются.

Только кости и штаны: человеческий скелет обнаружили в лесу под Петербургом

Фото: Depositphotos / olga_simonova_ph

Случайный прохожий обнаружил в лесополосе в Ленинградской области человеческий скелет. Мужчина был так ошарашен находкой, что убежал с места ЧП. Подробности дела выяснял 5-tv.ru.

По имеющейся информации, инцидент произошел неподалеку от кладбища в деревне Озерки Всеволожского района. Очевидец шел по тропинке, как вдруг заметил в зарослях нечто странное. В траве лежали, предположительно, тазобедренные кости человека, а также штаны.

Свидетель немедленно вернулся домой и вызвал полицию. По факту случившегося проводится проверка. Как именно человеческие останки оказались вне зоны кладбища — пока не ясно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток из Петербурга нашел скелет ребенка в одном из парков.

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