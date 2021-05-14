Только кости и штаны: человеческий скелет обнаружили в лесу под Петербургом
Правоохранители выдвинулись к месту ЧП. Обстоятельства случившегося уточняются.
Фото: Depositphotos / olga_simonova_ph
Случайный прохожий обнаружил в лесополосе в Ленинградской области человеческий скелет. Мужчина был так ошарашен находкой, что убежал с места ЧП. Подробности дела выяснял 5-tv.ru.
По имеющейся информации, инцидент произошел неподалеку от кладбища в деревне Озерки Всеволожского района. Очевидец шел по тропинке, как вдруг заметил в зарослях нечто странное. В траве лежали, предположительно, тазобедренные кости человека, а также штаны.
Свидетель немедленно вернулся домой и вызвал полицию. По факту случившегося проводится проверка. Как именно человеческие останки оказались вне зоны кладбища — пока не ясно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток из Петербурга нашел скелет ребенка в одном из парков.
Читайте также
77%
-0.36 89.62
-0.31
Нашли ошибку?