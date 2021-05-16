Краса-девица в кокошнике: певица Manizha вышла на красную дорожку «Евровидения» — видео

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Виктория Андреева
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Звезда эстрады не стала изменять своему образу. Для дефиле в Роттердаме она приберегла все самое лучшее!

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @eurovision.daddy, @ru.eurovision

Певица Manizha (Манижа Сангин - Прим. ред.) приняла участие в традиционном дефиле участников песенного конкурса «Евровидение». В 2021 году торжественное мероприятие проходит в Роттердаме. Первые кадры с места событий появились в социальных сетях.

Как известно, для соревнований звезда эстрады выбрала песню Russian Woman, что дословно означает «русская женщина». Манижа решила следовать образу до конца и на красную дорожку вышла с ярким кокошником на голове — важным атрибутом древнерусского народного костюма. Также певица облачилась в алый комбинезон, а сверху набросила мантию с крупным узором.

Instagram @yana_chu

Стоит отметить, что Маниже очень повезло «засветиться» на дефиле. Выяснилось, что участники из ряда стран до сих пор проходят тестирование на COVID-19 и вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах. Анализы некоторых артистов дали положительные результаты.

«В качестве меры предосторожности делегации Румынии и Мальты не примут участие в мероприятии „Бирюзовая дорожка“ из-за двух ранее зарегистрированных положительных COVID-тестов у членов других делегаций, проживающих в том же отеле… Теперь все члены мальтийской и румынской делегаций также пройдут дополнительный тест ПЦР», — сообщали организаторы «Евровидения».

На дорожку не вышли также участники из Австралии. Из-за сложной процедуры транспортировки, они не смогли въехать на территорию Нидерландов.

Ранее 5-tv.ru публиковал финальную версию песни Manizha для «Евровидения — 2021».

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