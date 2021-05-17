Регина Тодоренко показала долгожданный результат теста на беременность — фото
Супруга певца Влада Топалова впервые откровенно ответила на вопрос о рождении второго малыша.
Фото: ТАСС / Демьянчук Александр
Телеведущая Регина Тодоренко не перестает удивлять фанатов. Не так давно она заявила, что совершенно не против родить второго ребенка, а затем и вовсе начала публиковать кадры с беременным животом. Оказалось, этим фото уже несколько лет. Но юзеры почему-то уверены: звезда не просто так намекает на свое «интересное положение».
Кроме странных иллюстраций в Instagram, Тодоренко начала по-другому одеваться. В ее гардеробе уже не встретишь сексапильных обтягивающих вещиц — сплошь платья, костюмы, блузы и юбки формата оверсайз. Кто-то спишет это на модные тенденции, а кто-то всерьез подумает об изменениях в жизни звезды.
Устав отвечать на одни и те же вопросы о второй беременности, Регина наконец сделала тест. Его результатами она поделилась на страничке в соцсети.
«Не беременна», — свидетельствовала об отрицательном итоге одна полоска на девайсе.
Регина Тодоренко состоит в браке с певцом Владом Топаловым три года. Почти сразу после свадьбы у влюбленных родился сын. Его назвали Михаилом. Супруги души не чают в наследнике и всячески его балуют. Малыш регулярно ездит по курортам вместе с родителями и в свои два года уже стал звездой Instagram.
Ранее 5-tv.ru рассказал, на какую сложную операцию решилась телеведущая Регина Тодоренко.
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