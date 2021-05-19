Строящийся газопровод «Северный поток — 2» стал связующим звеном в переговорах дипломатических ведомств России и США. Такое мнение озвучил экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

Несмотря на ранее введенные санкции против строительства газопровода, Штатам невыгодно продолжать такую политику.

«Экономические и политические амбиции США нужно срочно переосмысливать, что и делает очень искусно Вашингтон. Сегодня „Северный поток — 2“, как ни странно, стал связующей нитью в возобновившемся диалоге глав дипломатических ведомств России и США. Помимо бизнеса, сегодня формируется много геополитических вопросов в повестке встречи лидеров двух стран», — отметил Лобода в беседе с ФАН.

Экономист напомнил, что в конце мая возведение второй нити «Северного потока — 2» в датских и немецких водах вышло на завершающую стадию. В отличие от прошлых этапов, теперь работы идут спокойно, без информационных атак. Это тоже свидетельствует о смене парадигмы Вашингтона.

Лобода уверен, что Штаты проигрывают России газовую гонку в Европе, причем отставание существенное. Чего стоит цена за «наш» газ — около 330 долларов за 1000 кубометров. Это почти на 100 долларов больше, чем до пандемии коронавируса.

«Важно отметить, что уже полгода акции „Газпрома“ уверенно идут вверх. С начала октября по сегодняшний день компания подорожала почти на 47%. „Газпром“, пожалуй, стал одной из самых медийных компаний в зарубежных и российских СМИ. Это очень положительный фактор, привлекающий инвесторов из разных стран мира, среди них очень много физических лиц из США и ЕС. Они уже в доле», — пояснил Лобода.

Ранее стало известно, что США откажутся от санкций против Nord Stream 2 AG ради своих интересов. При этом Штаты все равно попытаются помешать вводу газопровода в эксплуатацию, но уже не так откровенно.

«Северный поток — 2» — российский трубопровод из РФ в Европу. Его мощность после введения в эксплуатацию достигнет 55 миллиардов кубометров в год. Санкции в отношении проекта начали вводить в конце 2019 года, еще при экс-президенте США Дональде Трампе.

Ранее 5-tv.ru писал, что строительство «Северного потока — 2» может завершиться в течение года.