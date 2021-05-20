В Петербурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после ритуального обрезания

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 132

В отношении врача, проводившего операцию, возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.

В Петербурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после ритуального обрезания

Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

Двухлетний мальчик из поселка Парголово оказался в реанимации после того, как ему провели ритуал по обрезанию.

Как выяснил 5-tv.ru, после операции, проведенной под анестезией, у ребенка начались сильные судороги. Из частной клиники, где его оперировали, мальчика на скорой помощи доставили в Петербургский педиатрический университет в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка остановку сердца и только чудом успели спасти его.

Сейчас органами МВД по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Его фигурант — гражданин Республики Узбекистан 1992 года рождения. Именно он проводил операцию по обрезанию в частной клинике Выборгского района, после которой  ребенок едва не умер.

«В ходе проведения медицинской операции малолетнему 2018 года рождения, действуя по легкомыслию <…> ввел мальчику лекарственное средство — „лидокаин“, после чего произвел операцию, в результате чего наступила клиническая смерть ребенка, остановка кровообращения длительностью четыре минуты, судорожный синдром», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Также сообщается, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Сам пострадавший мальчик в настоящее время находится в реанимации, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, врачи из Петербурга чудом спасли жизнь двухлетнему малышу, у которого остановилось сердце после неудачно проведенной операции в новомодной клинике.

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