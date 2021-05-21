«Я был уверен, что ударит»: за что Александр Серов возненавидел Алексея Чумакова

Певец Алексей Чумаков рассказал, почему между ним и народным артистом России Александром Серовым разгорелся конфликт, который мог закончиться рукоприкладством и судом. Оказывается, Серов был возмущен тем, как спародировал его Чумаков в передаче «Один в один». Тогда супруг Юлии Ковальчук спел хит «Я люблю тебя до слез» и, видимо, чересчур комично изобразил коллегу по цеху.

Как отметил Чумаков, он готовился к выступлению искренне и ответственно. Он с большим уважением относится к оппоненту, его безупречному вокальному мастерству и «фирменному» стилю. И хоть манера Серова была воспроизведена им несколько утрированно, свой номер Чумаков считает удачным. Кроме того, его задачей было развлечь публику, да и песня «Я люблю тебя до слез» — не о родителях и детях и не молитва, которую бессовестно опошлили.

Тем не менее, по словам Алексея Чумакова, с момента выхода в эфир программы Серов никогда с ним не здоровается. Более того, поначалу он даже намеревался подать в суд на Чумакова и «набить ему морду».

«Отсутствие у него (Александра Серова — Прим.ред.) чувства юмора, самоиронии меня удивило… Позже мы с ним встретились случайно на корпоративе. Когда он шел мне навстречу, я был уверен, что он меня ударит. Но он прошел мимо. Может, все дело в том, что я высокого роста — 190 сантиметров. Плюс во мне 100 килограммов. Все думают, что я маленький и мягкий, но я высокий и крупный. А Александр не очень высокого роста. И он, видимо, передумал», — цитирует Чумакова АиФ.

Самое неловкое в этой истории то, что оба музыканта очень часто оказываются вместе на корпоративах и встречаются регулярно. При этом Серов просто делает вид, что его заклятого коллеги не существует и молча проходит мимо.

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