Рунический гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для всех знаков зодиака

Советчиков из области астрологии множество, но не все из них обладают редким даром говорить с рунами и расшифровывать их предсказания для каждого знака зодиака. Одним из таких провидцев является Игорь Вечерский — он не раз точно определял перемены в личной жизни знаменитостей и предрекал крупные события мирового масштаба. Эксклюзивно для 5-tv.ru он составил свой рунический гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года.

Овен

Руны йера, беркана и дагаз сообщают о появлении прекрасных возможностей для реализации в профессиональной сфере. Ваша работа принесет желанные плоды, и те усилия, которые вы приложите, основы, что утвердите в этот период времени, окажут благотворное влияние на продвижение по карьерной лестнице. Также эта неделя в принципе станет временем, когда многие мечты, не только профессиональные, но и в плане личной жизни, могут претвориться в жизнь.

Телец

Руны йера, альгиз и вуньо обещают Тельцам на этой неделе шанс проявить себя на работе. Для них открываются отличные перспективы в самореализации. Представители знака будут успешны в любом начинании, особенно продуктивно смогут поработать творческие люди и профессионалы в области ручного труда — строители, реставраторы, ювелиры и другие.

Близнецы

Перевернутая руна ансуз, а также лагуз и соуло предупреждают о возможности возникновения спорных ситуаций, которых вам нужно избегать, либо преодолевать в зависимости от ваших целей. В непростой момент попробуйте проявить смекалку, настойчивость, прислушаться к своей интуиции и принять верное решение, отталкиваясь от личного опыта и мироощущения. Именно обостренная интуиция поможет выйти из любой истории победителем.

Рак

Перевернутая руна эваз, а также наутиз и гебо настойчиво советуют обратить внимание на личные отношения с окружающими. Посвятите время налаживанию контактов, потому что в этой сфере кроются как недостаток ресурсов, так и ваши возможности. Если вы спланировали какие-то деда или встречи, обзаведитесь необходимыми вам союзниками в той сфере деятельности, которой вы занимаетесь. Те связи, которые существуют в вашей жизни в данный момент, могут не в полной мере удовлетворять ваши амбиции.

Лев

Руны маназ, перевернутая феху и перевернутый турисаз призывают особо тщательно контролировать денежные траты, а также просчитывать наперед потери и упущенную выгоду. Не стоит принимать поспешных решений в области финансов. Ваш успех в этой сфере на неделе с 24 по 30 марта будет напрямую зависеть от так называемого человеческого фактора и вашего умения трезво оценить обстановку. Не забывайте, что любые сложности могут быть преодолены, а достижения ближайших дней благоприятно отзовутся будущем.

Дева

Руны эйваз, перевернутый турисаз и исо говорят о том, что вы достаточно долго задержались в одном положении. Вы находитесь в застое, так как не получаете должного толчка для перехода на новый уровень. Сконцентрируйтесь на самосовершенствовании, осмотритесь и примите решение относительно изменения вектора своего развития, своих действий. В этом и будет заключаться ваш успех.

Весы

Руны ингуз, беркана и эйваз дают вам на этой неделе отличную возможность проявить себя. Вы будете эмоционально наполнены, щедро одарены вдохновением и способностью передавать это вдохновение другим. Хотя на этом тернистом творческом пути не исключены столкновения и неурядицы, именно он поможет вам добиться своего.

Скорпион

Перевернутая руна эваз, а также феху и ингуз советуют отложить финансовые операции на будущее и сконцентрировать в ближайшие дни свое внимание на построении личных отношений. Неделя с 24 по 20 мая станет этапом эффективного взаимодействия с коллегами и единомышленниками, вы сможете завязать новые перспективные знакомства, упрочить и улучшить существующие деловые контакты.

Стрелец

Перевернутые руны райдо, ансуз и тейваз предупреждают, что на этой неделе не лучшее время для рискованных действий и перемен. Вам, Стрельцы, пока не стоит заключать сделки, отправляться в дальние поездки и запускать новые проекты. Лучше эти семь дней использовать для того, чтобы сохранить существующее положение вещей и максимально объективно осмыслить перспективы на будущее.

Козерог

Перевернутая руна альгиз, а также соуло и эйваз могут привести Козерогов к возникновению ощущения некой неустойчивости в ряде сфер жизни. Но не беспокойтесь. Ваша творческая энергия сможет в должной мере посодействовать тем целям, к которым вы идете. А врожденная работоспособность позволит преодолеть любые препоны. Борясь с трудностями, вы раскроете себя с новой стороны.

Водолей

Руны эйваз и дагаз, а также перевернутая феху напоминают, что сферу своей работы, бизнеса, любого труда нельзя оставлять без внимания ни на минуту. На этой неделе нужно быть особо сосредоточенными. Деятельность, с помощью которой вы зарабатываете деньги, может быть модернизирована и упрощена, она способна принести в разы больший доход, если вы решитесь на необходимые перемены. Пора открыть для себя новые возможности либо отказаться от старых взглядов на финансовую сферу и перейти на более высокий уровень взаимодействия с материальными ресурсами.

Рыбы

Лагнуз, йера и перевернутая руна манназ настаивают, что пора проанализировать, насколько позитивен или наоборот токсичен круг вашего общения, Рыбы. Постарайтесь объективно оценить влияние людей на вашу жизнь, потому как вы не всегда верно принимаете решения относительно их роли в своей судьбе. В вашем окружении далеко не все полезны, есть и те, кто не искренен и может представлять опасность. Рано или поздно вам придется потрудиться над пониманием вещей и избавиться от балласта, который тянет вас вниз. В этом вам поможет интуиция.

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