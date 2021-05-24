Звезда сериала «Кухня» Диана Пожарская приняла участие в съемке для модного бренда Chanel, в которой показала смелые сочетания в образах. Несколько снимков возлюбленная актера Ивана Янковского опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка примерила три эффектных образа. Сначала она скомпилировала шерстяной жакет в клетку, надетый на голое тело, с кожаными мини-шортами. После этого Диана предстала перед поклонниками в коротком белом топе в клетку с глубоким декольте. На третьем кадре она снялась в кожаном плаще и ботфортах на каблуке. Естественную красоту актрисы подчеркнул легкий макияж.

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Поклонников Пожарской очень порадовала фотосессия. Они завалили девушку Ивана Янковского комплиментами.

«Дианочка, вы неповторимы»;



«Ди, ну очень красивая, сама грация»;



«Дивная Диана!» — написали восторженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как живут Иван Янковский и Диана Пожарская.