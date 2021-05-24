Шах и мат — так охарактеризовал последние дни матери сын Проценко

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Татьяна Бендзь
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Сын «девочки с голубыми волосами» чуть не разревелся в эфире программы, посвященной его матери.

Шах и мат — так охарактеризовал последние дни матери сын Проценко

Фото: Кадр из фильма "Жизнь не сказка" (2014)

Сын актрисы Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину в культовом детском фильме «Приключения Буратино» признался, что с трудом пережил последние дни жизни матери.

«У нее была четвертая стадия рака. Ей удалили одну грудь. У нее были метастазы, развившиеся из кишечника. Ей в животе что-то вырезали. Это были тяжелые с точки зрения женской психологии операции», — рассказал Владимир Проценко в эфире программы «Ты не поверишь!».

Кадр из фильма «Приключения Буратино» (1975)

По словам сына, его мать была идеалом и отдавала сыну добра и теплоты «в три раза больше, чем остальные мамы.  Наверное, после этих слов должен разреветься», — сказал он, добавив, что его мама, наверное, не хотела бы, чтобы он плакал на глазах у публики.

Весной Татьяне Проценко назначили ударный курс химиотерапии, который актриса переносила очень плохо. В какой-то момент выяснилось, что она заболела еще и коронавирусом и ее подключили к аппарату ИВЛ.

«Ситуация была как в шахматах — шах и мат», — рассказал Владимир.

Татьяна Проценко ушла из жизни в возрасте 53 лет. Прощание с любимой всеми с детства Мальвиной прошло в закрытом режиме, так как в семье актрисы, как и у нее самой была обнаружена коронавирусная инфекция.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как актриса боролась с онкологией в течение трех лет.

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