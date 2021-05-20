«На пороге могилы»: как сыгравшая Мальвину Проценко боролась с раком?

Новость о смерти исполнительницы роли Мальвины в «Приключениях Буратино» — Татьяны Проценко — стала полной неожиданностью для многих. Да и для семьи актрисы — женщина до последнего надеялась на исцеление.

Рак пришел в жизнь Проценко в 2018 году, когда у нее, наконец, наступил спокойный период в жизни. Любимая работа, верный муж-актер Алексей Войтюк, двое детей… и тут — онкология.

В конце 2020 года Проценко откровенно рассказала о том, что почувствовала, узнав о болезни.

«Отметив 50-летие, я узнала свой страшный диагноз: двойной рак, да еще и не в первой стадии, с метастазами, - напомнил ее слова портал Starhit.ru. — „Разве это со мной?“ — сначала я не поверила, опешив от свалившейся на меня угрозы. Но по мере осознания в душе разрастался страх, который сковал до невозможности дышать. Он был сродни помешательству. И тогда я реально почувствовала себя на пороге могилы…»

Проценко не сдавалась до последнего — она просто не могла оставить одних мужа и детей. Поэтому решилась на серьезную операцию. Та помогла — правда, только на время.

«Тема рака для меня еще горячая тема, я еще лечусь, но уповаю на милость Бога. За время болезни моя вера окрепла во стократ. Господь попустил это испытание, но провел меня над бездной и вновь возвратил на землю», — говорила Проценко.

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Несмотря на ее веру, рак не отступил. И уже через несколько месяцев после ее жизнеутверждающего интервью наша «Мальвина» умерла. Ей было только 53 года. О смерти любимой супруги рассказал Алексей Войтюк.

«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — поделился он с ошарашенными фанатами.

После смерти Проценко оказалось, что многое в ее судьбе намекало на печальный конец. Началось все с велосипедной аварии, поставившей крест на ее карьере детской актрисы. Роль Красной Шапочки отдали другой — Яне Поплавской. И, как рассказала 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова, так «Мальвина» могла отдать свою удачу другой. А самой ей пришлось жить от несчастья до несчастья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сложились судьбы детей-актеров фильма «Приключения Буратино» через 45 лет после выхода фильма.