Небывалая мощь: Когда наступит и чем опасен ретроградный Меркурий на фоне коридора затмений

С 26 мая по 10 июня наступит необычное время — коридор затмений. Он назван так неспроста, ведь в это время можно будет по очереди наблюдать сначала лунное, а потом и солнечное затмение. Период может стать непростым, ведь небесное явление совпадение с ретроградным Меркурием.

Как стоит себя вести в ближайшие дни, рассказала в беседе с 5-tv.ru астропсихолог и таролог Олеся Мезенцева.

«Все негативные стороны ретроградного Меркурия проявятся в полную мощь. Люди на себе максимально ощутят искажение восприятия, забывчивость, рассеянность», — пояснила эксперт по звездам.

Чтобы пережить этот период без потерь, нужно следовать двум простым рекомендациям.

«Будьте очень внимательны к своим мыслям и словам, максимально старайтесь их осознавать, — сказала Мезенцева. – А еще — лучше довести до ума что-то уже начатое, чем безуспешно начинать что-то новое».

Так как лунное затмение в ночь с 26 на 27 мая будет находиться в оси Близнецы-Стрелец, то его влияние особенно ощутят на себе несколько знаков зодиака. Это представители уже упомянутых Близнецов и Стрельца, а также Дева и Рыбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что нужно знать о коридоре затмений с 26 мая по 10 июня.