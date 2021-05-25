Все идет не по плану: вдова Егора Летова противится созданию музея поэта в Омске

Вдова основателя легендарной «Гражданской обороны» Егора Летова Наталья Чумакова предпочитает не общаться с родственниками мужа и не дает им организовать музей в квартире поэта, проводя большую часть времени в компании стакана и бутылки. Об этом в беседе с «Экспресс газетой» рассказал брат музыканта Сергей Летов.

Отметим, что по одной из версий, причиной смерти Егора Летова стало отравление некачественным алкоголем.

«Ни когда мой брат был жив, ни сейчас — она с нами никогда не контактировала. Считаю, что брат так рано умер отчасти по вине Натальи. Она сейчас много пьет и не дает согласия на то, чтобы в Омске, в квартире наших с братом родителей, был музей Егора Летова. Причем я — собственник ¾ части квартиры, а Наталья — лишь четверти», — пожаловался музыкант.

При этом, как пояснил Сергей, не только власти, но даже жители дома одобрили идею создания мемориальной квартиры Егора Летова, но его вдова не идет ни на какие уступки и не поддается уговорам.

«Со сторонниками создания музея мы провели собрание с жильцами дома. И все поставили подписи „за“. Благодаря местной власти мы даже проложили асфальт и благоустроили дом. Жильцы рады и говорят: „Мы столько лет страдали из-за шума в вашей квартире, так что рады музею“. Ведь в этом случае рядом будет больше полиции, потому что с безопасностью в этом районе не очень хорошо. В результате мы имеем поддержку властей, поклонников, жильцов. И только вдова ставит нам палки в колеса. Буду счастлив, если кому-то удастся ее уговорить. Я же исчерпал все возможности», — признался Сергей Летов.

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