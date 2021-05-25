Родится недоношенным? Как проблемы со здоровьем Меган Маркл могут отразиться на родах

У беременной Меган Маркл, супруги принца Гарри, начались серьезные проблемы со здоровьем, что может негативно отразиться на процессе родов. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источник из окружения королевской четы.

Предполагается, что на состояние герцогини повлиял сильный стресс, который связан и с громкими скандалами вокруг королевской семьи, и с самой беременностью. Предполагаемая дата рождения ребенка приходится на июнь, однако, согласно придворным слухам, есть риск, что Меган Маркл родит недоношенного малыша.

«Сейчас есть предположения, что ребенок родится раньше. Фактически это может случиться в любой момент», — сообщил источник в беседе с газетой The Sun.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королевская семья Великобритании не поздравила принца Гарри и Меган Маркл с трехлетней годовщиной свадьбы. Ни в одном из публичных аккаунтов монархов в социальных сетях не появилось записи о памятной дате герцога и герцогини Сассекских.