Королевская семья не поздравила принца Гарри и Меган Маркл с годовщиной свадьбы

Королевская семья Великобритании не поздравила принца Гарри и Меган Маркл с трехлетней годовщиной свадьбы. Ни в одном из публичных аккаунтов монархов в социальных сетях не появилось записи о памятной дате герцога и герцогини Сассекских. При этом только вчера официальный аккаунт Букингемского дворца в Instagram сообщал, что внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская и ее супруг вскоре впервые станут родителями.

Поклонники и журналисты полагают, что причиной невнимания к годовщине свадьбы стали скандал, связанный с отказом Меган и Гарри от королевских обязанностей и переезд в США, а также их резонансное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором прозвучали серьезные обвинения в адрес Букингемского дворца, в том числе, в расизме.

Брат принца Гарри с супругой проигнорировали важную дату и вели аккаунты, как обычно. В последних постах в Instagram герцог и герцогиня Кембриджские показали, например, визит Кейт в музей Виктории и Альберта и вакцинацию принца Уильяма от коронавируса. О празднике родных — ни слова. Такая же «тишина» отмечена со стороны отца Гарри принца Чарльза. Даже официальный Twitter королевской семьи не отреагировал на дату.

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Несмотря на громкие заявления Маркл в интервью Опре, представители королевской семьи прежде отмечали, что Сассекские по-прежнему остаются желанными гостями в Букингемском дворце, однако сейчас ситуация напоминает принципиальный бойкот. Впрочем, отношения внуков королевы Елизаветы II не наладились даже после их встречи на похоронах дедушки герцога Эдинбургского, потому многие поклонники монаршей семьи не были удивлены отсутствию поздравлений в адрес Меган и Гарри.

Уже этим летом Маркл станет мамой во второй раз. Уже известно, что у сына герцогов Сассекских появится сестренка. В букмекерских конторах Великобритании игроки делают ставки насчет того, как назовут крошку. Многие уверены, что Гарри отдаст дань уважения покойному деду и включит женский вариант имени принца Филиппа в титул девочки. Вот только дождется ли Гарри поздравлений с пополнением в семье от родственников?

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