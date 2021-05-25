Эксклюзивное видео: Перед первым спектаклем после болезни Фрейндлих рассказала о своем состоянии
Актриса вновь появится перед зрителями спектакля «Волнение».
Фото, видео: www.globallookpress / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru
Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих впервые за долгое время появится перед зрителями. Звезда выйдет на вторую сцену Большого драматического театра имени Товстоногова и исполнит роль в спектакле «Волнение». Перед его началом знаменитость рассказала 5-tv.ru о своем самочувствии после болезни.
«Не успеваю. <…> Спасибо, сносно (себя чувствую — Прим.ред.)», — призналась Фрейдлих.
Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом в Центр Соколова 25 декабря 2020 года. 12 февраля Народную артистку ССР выписали из стационара в связи с улучшением самочувствия.
Ранее 5-tv.ru писал, что звезде «Служебного романа» диагностировали обширное поражение легких. Несмотря на плохое самочувствие, Алиса Фрейндлих не унывала и порой украдкой бегала курить: отказаться от пагубного пристрастия не смогла даже на время лечения. Как отмечают врачи, сейчас жизни и здоровью их знаменитой пациентки ничто не угрожает.
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