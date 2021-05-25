Юбилей отметила дочь Примадонны Кристина Орбакайте. В честь собственного 50-летия артистка выпустила сингл, а также закатила вечеринку — на ней были ее самые близкие люди. В частности, поздравить дочь приехала Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, также были Екатерина Стриженова с супругом, Валентин и Марина Юдашкины, Игорь Гуляев и многие другие.

Instagram @orbakaite_k

Артистка облачилась в летнее белоснежное платье в пол с открытыми рукавами. Волосы она уложила легкими локонами, а в макияже сделала акцент на глазах.

Поклонники поздравляли Орбакайте весь день: ее Instagram буквально лопался от сторис с теплыми словами от родных, близких и именитых друзей. Ранее 5-tv.ru показывал, как Пугачева воссоздала образ Золушки на дне рождения дочери в платье от Юдашкина.