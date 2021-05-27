В Кремле ответили на заявления Лукашенко об «извинениях» Путина

«Извинения» президента РФ Владимира Путина перед его белорусским коллегой Александром Лукашенко — не совсем правильный термин. Об этом 27 мая сообщил пресс-секретарь российского главы государства, Дмитрий Песков, в рамках традиционного брифинга с журналистами.

Причиной звонка Путина Лукашенко стало то, что ему пришлось обсудить дела Белоруссии в разговоре с Джо Байденом. Представитель Кремля назвал это «политдипломатической корректностью».

«Вы знаете, как правило, конечно, обсуждения третьих стран и лидеров третьих стран без какого-либо информирования этих лидеров — это то, что не совсем принято в международной практике. Поэтому Путин, когда говорил, — это скорее фигура речи. Это не стоит воспринимать как непосредственно извинения, но это фигура речи. Президент Путин весьма корректен, он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась», — сообщил Песков.

Александр Лукашенко сказал, что только поблагодарил Владимира Путина, когда тот «позвонил и извинился», потому что «обсуждал Белоруссию». Поэтому сам белорусский лидер никаких объяснений или извинений не требовал.

«Нет, Владимир Путин проинформировал по своей инициативе, он делает это постоянно, своего белорусского коллегу об имевших место контактах», — резюмировал Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали дату переговоров Путина и Лукашенко в Сочи.