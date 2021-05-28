«Пугачева затмила Орбакайте»: Галкин показал, как мать и дочь «жгли» на юбилее

Юморист Максим Галкин, который на этой неделе стал одним из гостей на юбилее певицы Кристины Орбакайте, показал, как прошло торжество. На своей странице в Instagram он опубликовал серию снимков.

Весь вечер Галкин не отставал от супруги Аллы Пугачевой — они вместе кружились в танце. На одном из кадров Примадонна широко улыбается, наслаждаясь вечером и компанией мужа.

«Было здорово!» — отметил юморист.

Также он запечатлел Орбакайте в белоснежном платье в пол в обнимку с мужем — бизнесменом Михаилом Земцовым. Что касается образа Аллы Борисовны, то она надела пышное платье пудрового цвета и цветочным узором от Валентина Юдашкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики Галкина отметили, что 72-летняя Пугачева похорошела. Не оставили они без комплиментов и Орбакайте.

«Какие вы все классные, Алла Борисовна и вовсе расцвела»;



«Помолодевшая Пугачева затмила Орбакайте на ее дне рождения»;



И у именинницы, и у мамы очень красивые платья! Алла Борисовна, как всегда, в последнее время, удивила нарядом»;



«И Алла, и Кристина — красавицы», — восхитились в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Орбакайте после празднования своего 50-летия показала море цветов и горы подарков после юбилея.