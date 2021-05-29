Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская в очередной раз засветилась на фестивале «ЖАРА» и вновь удивила фанатов своими яркими «выходками». Так, на одном из видео, опубликованном на ее странице в Instagram, запечатлены танцы, которые подписчики назвали «дикими плясками».

«И ведем, и пляшем с Константином Тарасюком. На фестивале „ЖАРА“ всегда весело. Любимая „Ягода малинка“ Хабиба. Всем отличного дня и прекрасного настроения», — написала Барановская.

На кадрах 35-летняя многодетная мать высоко задирает ноги в канкане, кружится и активно прыгает. И все это происходит в туфлях на шпильке. Фолловеры не оценили такое поведение звезды. Многие остались в недоумении после увиденного.

«Такое впечатление, что любыми способами привлечь внимание»;

«Я все ждала, когда отлетит туфля»;

«Что за пляски с конями»;

» Танцы — не ваш конек»;

«Что за ужас, колхоз какой-то», — отметили пользователи сети.

Расставшись с именитым футболистом Андреем Аршавиным, Юлия Барановская поняла: теперь можно рассчитывать только на себя. На руках — трое детей, алиментов нет. Благодаря нечеловеческой выдержке, стальным нервам и удивительной работоспособности, звезде удалось перешагнуть через препятствия и окунуться в новую, счастливую жизнь и построить карьеру на телевидении.

Ранее 5-tv.ru писал, что теперь свободную Барановскую постоянно окружают шикарные мужчины. Так, в декабре 2020-го успешный бизнесмен и знаменитый певец Эмин Агаларов прямо время своего дня рождения прижал к себе телеведущую и поцеловал ее в висок.