Юлия Барановская вновь устроила «дикие пляски» на фестивале «ЖАРА» — видео

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Анна Васильева
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На этот раз компанию экс-супруге футболиста Аршавина составили ведущий Константин Тарасюк и певец Брендон Стоун.

Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская в очередной раз засветилась на фестивале «ЖАРА» и вновь удивила фанатов своими яркими «выходками». Так, на одном из видео, опубликованном на ее странице в Instagram, запечатлены танцы, которые подписчики назвали «дикими плясками».

«И ведем, и пляшем с Константином Тарасюком. На фестивале „ЖАРА“ всегда весело. Любимая „Ягода малинка“ Хабиба. Всем отличного дня и прекрасного настроения», — написала Барановская.

На кадрах 35-летняя многодетная мать высоко задирает ноги в канкане, кружится и активно прыгает. И все это происходит в туфлях на шпильке. Фолловеры не оценили такое поведение звезды. Многие остались в недоумении после увиденного.

«Такое впечатление, что любыми способами привлечь внимание»;

«Я все ждала, когда отлетит туфля»;

«Что за пляски с конями»;

» Танцы — не ваш конек»;

«Что за ужас, колхоз какой-то», — отметили пользователи сети.

Расставшись с именитым футболистом Андреем Аршавиным, Юлия Барановская поняла: теперь можно рассчитывать только на себя. На руках — трое детей, алиментов нет. Благодаря нечеловеческой выдержке, стальным нервам и удивительной работоспособности, звезде удалось перешагнуть через препятствия и окунуться в новую, счастливую жизнь и построить карьеру на телевидении.

Ранее 5-tv.ru писал, что теперь свободную Барановскую постоянно окружают шикарные мужчины. Так, в декабре 2020-го успешный бизнесмен и знаменитый певец Эмин Агаларов прямо время своего дня рождения прижал к себе телеведущую и поцеловал ее в висок.

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