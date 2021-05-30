Хуже коронавируса: Мясников рассказал о «захлестнувшей» Россию новой пандемии

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Виктория Андреева
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Многие люди не замечают этой проблемы. Однако ее последствия могут привести к летальному исходу.

Хуже коронавируса: Мясников рассказал о «захлестнувшей» Россию новой пандемии

Фото: Depositphotos / olly18

Знаменитый врач и телеведущий Александр Мясников бьет тревогу: Россию накрыло новое бедствие. И имя ему — ожирение. Медик отмечает, что большинство граждан прекрасно знают, что им необходимо сбросить вес. Однако продолжают упорно «насиловать» организм, употребляя жутко калорийные и неполезные продукты. Например, всевозможные бургеры.

Во время очередного эфира на федеральном телеканале Мясников заметил, что фастфуд, действительно, представляет огромную опасность. Медик напомнил, что этот термин зародился в США. «Баловаться» бургерами, «картошками» и газировками там очень любили школьники, у которых впоследствии начались серьезные проблемы со здоровьем. В результате — в Америке запретили продажу указанных товаров рядом со школами. В России же, напротив, подобных торговых точек с каждым днем становится все больше.

Вместо того чтобы приучаться к нормальному режиму питания, с юных лет россияне «влюбляются» в быстрые, плотные перекусы, отметил врач. И добавил, что распространение избыточного веса и ожирения приобрело в России характер пандемии, от последствий которой — инфарктов, инсультов, сахарного диабета — умирают гораздо чаще, чем от того же коронавируса.

Александр Мясников подчеркнул, что всевозможные гамбургеры бывают полезны только в одном случае: если человек ведет здоровый образ жизни и постоянно правильно питается.

«Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь <…> под 500 калорий. Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите», — цитирует эксперта ФАН.

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