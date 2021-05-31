Горький или молочный: какой вы шоколад по знаку зодиака?

У каждого человека свой характер и уникальные особенности. Это — конфетка в многослойной обертке: что внутри — догадаться сложно, но возможно. Чтобы рассекретить нового знакомого поскорей, астрологи советуют сразу узнавать дату его рождения. Вычислив знак зодиака и проведя аналогию с разными типами шоколада, можно выявить скрытые потребности партнера.

Овен — страстная натура. Жизнь с ним крайне непросто, но в то же время без него — невозможно. Если говорить об ассоциациях с шоколадом, то это, скорее, неожиданный деликатес. Например, горький шоколад с перцем чили. Пить чай с такой плиткой ежедневно точно не будешь, но по праздникам она подарит незабываемое наслаждение.

Телец — добродушный и нежный человек. Ожидать от него какого-то подвоха точно не стоит. Его главный принцип — быть собой и жить по совести. Телец, как молочный шоколад, сладкий, но не приторный, хорош всегда и везде.

Близнецы — смелые персоны, обладающие особым магнетизмом. Их речи и действия порой так сильно дурманят голову, что люди до конца не понимают, с кем имеют дело. Уникальное послевкусие после общения с этими личностями можно сравнить, пожалуй, лишь с эффектом от шоколада с коньяком.

Рак — простодушный, легкий и трогательный человек. Это — пористый шоколад, способный подарить хорошее настроение даже тому, кто разочаровался в жизни.

Лев — совершенно неоднозначная персона. Этот человек привык «работать на публику», но в то же время он тщательно скрывает личную жизнь. Представитель указанного знака — необычный шоколад. Это, скорее, конфетка с карамельной начинкой. Порой она бывает очень мягкой и сладкой, но иногда так прицепится к зубам, что не оторвешь.

Дева — человек, для которого репутация и уровень жизни имеют огромное значение. Эта персона привыкла быть выше остальных. Дело даже не в надменности, а в желании быть утонченной, элегантной и вызывать лишь положительные ассоциации. Поэтому в данном случае имеем дело с шоколадом ручной работы в уникальной обертке и со сладкой ягодной начинкой.

Весы — надежный и несомненно интересный человек. Да, порой он колеблется с выбором, долго собирается с мыслями, но зато от общения с ним люди всегда будут испытывать радость. Также, как от послевкусия шоколада с хрустящей корочкой из каких-нибудь фисташек.

Скорпион — консервативная натура. Он точно знает, что делает, всегда предсказуем и надежен. Это — молочный шоколад с фундуком, который точно порадует потребителя.

Стрелец — человек с необычными вкусами и непредсказуемым характером. Сколько лет не проживешь с представителем этого знака, он всегда будет оставаться загадкой. Сегодня — добрый и нежный, завтра — скрытный и строгий. Это — иностранный шоколад с экзотической начинкой. Вкусный или нет — не поймешь, пока не попробуешь.

Козерог — приземленная и консервативная натура. С ним просто, но порой бывает скучно. Это — горький шоколад. Он дарит наслаждение только истинным ценителям.

Водолей — неординарная личность. Он мыслит не как все и никогда не стремиться слиться с толпой. Его можно сравнить, например, с соленым шоколадом. Вроде сладкий, но в то же время помогает взбодриться.

Рыбы — честные, открытые личности. Это — белый шоколад, на котором нет ни одного изъяна. Представители это знака стараются жить по совести, а потому редко сталкиваются с большими проблемами. Они несут в мир добро и красоту — настоящие ангелы, пишет «Лиза».

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