Остренько? Какой вы суп по знаку зодиака

Дата рождения человека таит в себе множество загадок, отгадав которые можно узнать несметное количество секретов. И помочь в этом занятии может астрология. Так, знак зодиака, под которым мы появились на свет, расскажет о своем хозяине не только все о чертах характера, но и, например, многое о вкусовых предпочтениях. Сегодня разберемся с тем, какой вы суп по гороскопу.

Овен

Овны — это несомненно харчо! Острый суп с говядиной, на наваристом бульоне с рисом, приправами, соусом ткемали и грецкими орехами — идеальное блюдо для напористых Овнов. Как и они харчо способен одновременно насытить и обжечь неподготовленного едока.

Телец

Тельцы — это борщ. Классический, консервативный и практичный, как и сами Тельцы. В нем важны все нюансы — и картошка, и мясо, и капуста, и свекла, и зелень. Стоит забыть какой-то ингредиент, и все — эффект уже не тот. Так и с Тельцами — не уследишь, они уже где-то набедокурили.

Близнецы

Близнецы — это летняя окрошка. Как и в этом супе в их жизни постоянно все меняется. Сегодня он на кефире, завтра на квасе, а потом, глядишь, появятся и горчица со сметаной и хреном. Близнецы также переменчивы в жизни. И так же легки на подъем!

Рак

Рак — это куриный бульон. Целительный и питательный, при этом легкий и нежирный. Он прост на первый взгляд, но на самом деле имеет много нюансов: и курицу надо правильно выбрать, и лук с морковью обжарить, и не пересолить. Раки тоже не так просты, как кажутся, и способны исцелять от душевной боли.

Лев

Лев — это луковый суп. Блюдо, которое по легенде приготовил первым король Людовик XV, отличается царским характером как и люди этого знака. Такой суп сможет приготовить не всякий: тут и бульон на соусе демигляс с красным вином, и пассировка лука, и сырная корочка. К Львам тоже нужен особый подход, который находят не все.

Дева

Дева — это овощной суп-пюре. Такой, что съешь, и только пользу получишь: и похудеешь, и голодным не останешься. Они требуют к себе внимательного отношения как и это блюдо: и овощи нужно начисто вымыть, и не передержать, чтобы витамины не ушли. Так и с Девами.

Весы

Весы — это мисо-суп. На первый взгляд в нем все просто, но сколько же загадочных ингредиентов: и тофу, и водоросли вакаме, и зеленый лук. Так и с людьми этого знака: они непросты, хоть и не производят впечатление сложных личностей на первый взгляд.

Скорпион

Скорпион — это том-ям. Острый жгучий бульон сочетается с нежным кокосовым молоком, а креветки оттеняются лемонграссом и имбирем. Как и противоречивые Скоприоны придется по вкусу не всем. Они тоже способны шокировать неподготовленного гурмана проявлением своего характера.

Стрелец

Стрелец — это настоящий американский чаудер. Суп-похлебка, который изначально считался пищей небогатых рыбаков, а потом превратился в изысканный деликатес. Как и Стрельцы он имеет множество оттенков вкуса, сочетает в себе рыбу, молоко, овощи, галеты и кукурузу. Сложная, многогранная натура.

Козерог

Козерог — это щи. А настоящие щи — это вам не шутка! Как и Козероги этот суп отличается сложностью рецептуры и строгим соблюдением пошаговой инструкции. Консервативен, строг и при этом обладает очень насыщенным вкусом, который ни с чем не перепутаешь.

Водолей

Водолей — это солянка. Рыбная, мясная, с картошкой или без, с каперсами и без них — она может быть разной, как отличаются своей многогранностью и Водолеи. Что ни добавь к ним, все пойдет на пользу, всему они найдут в хозяйстве место.

Рыбы

Рыбы — это гаспачо. Как и этот суп они на любителя: без особого взгляда на мир их не понять. Не всем приходится по вкусу суп из протертых томатов с оливковым маслом, базиликом и табаско.

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