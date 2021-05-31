«Стрелял просто так»: заложник екатеринбургского стрелка рассказал о ЧП

Накануне днем житель Екатеринбурга отрыл стрельбу по прохожим. В результате инцидента был ранен росгвардеец, а также малолетняя девочка. В ходе разборок выяснилось, что мужчина какое-то время также удерживал заложника. 5-tv.ru удалось поговорить с чудом спасшимся молодым человеком.

В эксклюзивном интервью потерпевший рассказал, что все началось с банального приглашения в гости. Стрелок сообщил, что у него есть важная информация для молодого человека и попросил зайти.

«Я зашел, он нож подарил. Я сказал, что не надо. „Нож возьми. Давай на пол, руки за голову“, — говорит. Потом за голову взял. Говорит: „Я сейчас стрельну“. Я говорю: „За что?“ — „А просто так“. Стрельнул — у меня в ушах звенело вообще. Потом я убежал», — вспоминал заложник.

Молодой человек сообщил, что злоумышленник стрелял из большого оружия. По внешнему виду оно напомнило ему автомат АК-47.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; ВКонтакте @id32234964

По версии следствия, стрельбу в Екатеринбурге 30 мая открыл бывший сотрудник МВД Сергей Болков. Сообщалось, что он ранил росгвардейца в ногу, а маленькой девочке пуля попала в живот. Последнюю экстренно прооперировали и ввели в состояние медикаментозной комы. Несовершеннолетняя находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам соседей Сергея Болкова, около 20 лет назад он якобы убил человека. В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: покушение на жизнь ребенка и сотрудника правоохранительных органов.