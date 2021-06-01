🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Вы уже знаете, дорогие Раки, что таить в себе обиду и гнев попросту опасно. Вы также знаете, что все невыплаканные слезы не исчезают, а ждут, когда чаша терпения переполнится. Стоит ли доводить себя до нервного срыва? Знайте, вы уже близки к нему и станете еще ближе, если не поработаете над своим психическим здоровьем. Заботьтесь о душе так же, как заботитесь о теле, когда оно болеет. Если простого отдыха от дел и общения с любимыми не хватает — обратитесь за помощью к специалисту.

Близнецам немало досталось хлопот в последние дни. С каждой новой трудной задачей вы справлялись отлично, хотя под конец и выбились из сил. Главное, что необходимо сделать сейчас — проанализировать произошедшее и сделать верные выводы. Для этого просто необходимо сбежать от повседневной рутины хоть ненадолго и посвятить размышлением время в комфортной обстановке. Прекрасно помогут «прочистить мозги» спорт, активный отдых или выезд на природу. Дайте нагрузку мышцам, а после, в момент отдыха, размышляйте о былом и планах на будущее.

Тельцам жизненно необходимо материнское тепло и забота. Провести время с мамой или с тем, кто в разные периоды жизни ее заменял, оберегал вас, будет очень полезно. Такое общение окажет в прямом смысле терапевтическое воздействие на ваше психическое состояние. Да, встреча с родителями может закончиться извечными «спорами поколений», но сегодня воздержитесь от конфронтации. Иногда стоит согласиться, промолчать, позволить близкому проявить заботу. За это вы будете щедро одарены Вселенной.

Овны в последнее время создавали образ эталонного карьериста. Амбиции били через край, и многое действительно удавалось блестяще. Однако бесконечная работа и борьба за первенство в профессии заметно истощили вас — не осталось сил и времени на саму жизнь! Зацикленность на трудовой деятельности может иметь неприятные последствия. Так что сейчас лучше взять перерыв или сделать свой график более «расслабленным». Чем меньше тревоги и спешки будет в делах, тем быстрее и эффективнее будет ваша работа — вот такой приятный парадокс!

Сегодня также подходящий день для проведения массовых мероприятий, вступления в партии, кружки и секции. При этом возможны потеря энергии и снижение активности, потому заниматься стоит только текущими делами и участвовать в налаженных процессах. Старт нового проекта пока лучше отложить.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 июня, убывающая Луна в Водолее сулит успех деятелям научной и интеллектуальной сферы, а также тем, чья работа связана с обществом — психологам, социологам, астрологам. Самое время назначить встречу с друзьями по интересам и единомышленниками — общение обещает быть не только приятным, но и продуктивным.

♌ Лев

Сезон затмений чреват для Львов массой необдуманных поступков с самыми неприятными последствиями — от ссор с семьей и скандалов на работе до очередного возвращения к бывшему любовнику. В ваших слабостях нет ничего криминального, не стоит отрицать темную сторону в себе, ведь такая есть к всех. Просто в определенный момент, когда эмоции зашкаливают, не забывайте спрашивать себя — зачем я это делаю? Принесет ли мне это счастье? Помните, в одну реку не войти дважды, а грабли, когда на них наступаешь, бьют очень больно.

Космический совет: удержитесь от поступков, спровоцированных эмоциями.

♍ Дева

Девам предстоит испытать себя на прочность. И себя, и свои отношения с партнером. Сегодня велика вероятность появление некого раздражителя — очаровательного и привлекательного — который попытается разбить вашу пару. В момент соблазна будьте стойкими, ведь вы так много сделали для укрепления связи с любимым. А чтобы ваш избранник не поддался чарам со стороны, окружите его теплом и заботой.

Космический совет: берегите ваши отношения — на горизонте может появиться соперница!

♎ Весы

Звезды советуют Весам изменить свое отношение к общественному мнению и даже советам близких. Вы не обязаны одеваться так, как мама в ваши годы, не должны запрещать детям драться подушками, если друзья считают это недопустимым. Вы вообще не должны быть чьим-то представлением о «правильном» человеке. Важнее достичь внутренней гармонии и сохранить при этом доброжелательное отношение к миру. Если бы в один прекрасный момент все позволили бы себе и друг другу быть самими собой — настал бы рай на Земле!

Космический совет: вы не обязаны быть похожими на других — всегда оставайтесь собой.

♏ Скорпион

Для Скорпионов может наступить этап недовольства собой. Если позволить темным мыслям возобладать — это прямой путь к депрессии, причем затяжной (ну, вы себя знаете). Если еще вчера вы были довольны своим отражением в зеркале и успехам на работе, а сегодня показались себе несуразным неудачником, знайте — началось! Чтобы хандра не поглотила — уплотните график, назначьте пару встреч с хорошими друзьями и членами семьи, услышьте от близких, насколько вы любимы и важны. Платье купить тоже можно. И туфли, конечно.

Космический совет: доведите самооценку до уровня: «Я богиня». Не меньше.

♐ Стрелец

Стрельцы явно засиделись на месте. Необходима встряска, причем срочная! И лучше, чтобы она была встряской в прямом смысле — это значит, доставайте спортивную форму и бегом в зал! Внешность, фигура и вес тут не при чем. Активные тренировки сейчас призваны преобразить не тело, а душу! Поначалу будет непросто, но вскоре вы почувствуете прилив сил и желание добиваться новых вершин.

Космический совет: активные тренировки станут прекрасным способом пробудить внутреннюю энергию. ♑ Козерог Для каждого типичного Козерога вопрос финансового благосостояния — один из основополагающих в жизни. Но порой представителям этого знака зодиака свойственно, мягко говоря, зацикливаться на деньгах. Бесспорно, ваша ответственность перед завтрашним днем дорогого стоит. Но и не в деньгах счастье, не забывайте об этом! Если чувствуете, что излишне обеспокоены этим вопросом и тратите на переживание много времени, срочно переключайтесь! Раскошельтесь на дорогое вино и поживите хоть денек как истинный гедонист! Потом еще заработаете.

Космический совет: не беспокойтесь о деньгах и не скупитесь — побалуйте себя, вы это заслужили!

♒ Водолей

То, что действительно принадлежит вам, Водолеи, никто не отнимет. Старая истина, но в вашем случае — требует напоминания. Поэтому на корню пресекайте ревность и отношение собственника к партнеру, не корите себя за упущенные возможности, проигранные деньги и прочие неурядицы. Расслабьтесь и поблагодарите Вселенную за то, что имеете. Если не можете остановить «переживательный процесс», ищите помощь со стороны. Консультация психолога, пожалуй, не будет лишней.

Космический совет: не переживайте о прошлых неудачах, сделайте выводы и двигайтесь дальше.

♊ Рыбы

В мире есть два типа учителей. Те, кто попадает в первую категорию, склонны навязывать свою правду другим — как истину в последней инстанции. Принадлежащие ко второму побуждают ищущих обрести свою собственную истину. Звезды наградили вас талантом помогать другим обрести собственный голос и сделать свои выводы из жизненных уроков. Этот дар наставника не стоит скрывать. Возможно, помогая другим, вы полностью измените свое представление о жизненном предназначении.

Космический совет: в вас сокрыт талант учителя и наставника, не губите его, реализуйте!

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