Врач предупредил о смертельной опасности лекарств от головной боли

При первых признаках головной боли многие без колебаний принимают таблетку, даже не подозревая, что за пустяковым с виду недомоганием может стоять серьезное заболевание, которое простым обезболивающим не победить.

Остеопат и невролог Александр Евдокимов в беседе с 5-tv.ru рассказал, как правильно справляться с головной болью, чтобы не навредить здоровью.

«Важно помнить, что это всего лишь симптом, за которым могут стоять смертельно опасные заболевания. Она (головная боль — Прим. ред.) может появляться и в предынсультном состоянии, и при гипертоническом кризе. И если такую головную боль глушить лекарственными препаратами, то это может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода. Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше. Так просто будет упущено время, которое можно было бы потратить на лечение», — поделился врач.

Невролог также подчеркнул, что, конечно, сама по себе головная боль не означает серьезных проблем со здоровьем, но если недомогание вызывает беспокойство, то лучше не заниматься самолечением.

«Если вдруг возникла острая боль, которой раньше никогда не было, то лучше обратиться к специалисту. Возможно, ничего страшного нет, окажется, что это обычная головная боль от перенапряжения или мигрень, но рисковать не стоит», — подытожил медик.

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