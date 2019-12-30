В Москве простились с Галиной Волчек: какой была «мама» артистов «Современника»

В Москве простились с народной артисткой СССР, легендарным худруком «Современника» Галиной Волчек. В воскресенье в здании театра собрались многочисленные поклонники ее таланта, коллеги по цеху, музыканты, политики и, конечно, актеры — те, в ком она когда-то разглядела будущих звезд. Галины Волчек не стало 26 декабря, похоронили артистку на Новодевичьем кладбище столицы.

Самая большая и страшная потеря в жизни каждого — лишиться мамы. Но в «Современнике» это безразмерное горе — умножено на сотни. Ведь Галина Волчек единственная и при этом общая мама для всех актеров.

О том, как легендарного худрука «Современника» провожали в последний путь — репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Анны Воропай.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек.