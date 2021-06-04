«Это будет бомба!» — Киркоров пообещал удивить фанатов фееричным выступлением
Король российской эстрады поделился кадрами с репетиции предстоящего выступления, которое готовит с экс-бойфрендом Ольги Бузовой.
Фото, видео: ТАСС /Прокофьев Вячеслав; Insatagram @fkirkorov, @dava_m
Филипп Киркоров раскрыл завесу тайны премии «Муз-ТВ 20/21». В Instagram певец показал, как будет выглядеть сцена для выступления. Еще Киркоров немного рассказал о номере, который готовит вместе со своим протеже — блогером Давидом Манукяном.
Вместе с Давой Филипп исполнит песню «Ролекс», которая стала хитом 2020-го. Клип на трек набрал 23 миллиона просмотров, поэтому неудивительно, что для исполнения Киркоров выбрал именно его.
«Мы репетируем завтрашний номер. Это будет бомба!» — сказал король российской эстрады в свете софитов. Кроме того, Филипп уверен, что шоу станет фееричным. В аккаунте Давы Киркоров обратил внимание подписчиков, что именно такого выступления еще никто не видел.
Пока Киркоров записывал обращение к фанатам, на фоне свой куплет репетировал Дава. Филипп поддержал молодого исполнителя и подпел его строчкам. Позже блогер с гордостью отметил, что у их пары — лучший музыкальный номер среди всех.
Зрители увидят выступление Филиппа Киркорова и Давида Манукяна уже 4 июня — в тот же день огласят победителей премии «Муз-ТВ». Тема премии - «Начало света». Организаторы рассказали, что в одном из выступлений покажут шоу дронов, а другие знаменитости выступят вокруг необычного кинетического объекта. На премии будут несколько технологических выступлений, которые пока держат в секрете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанатам Филиппа Киркорова не понравился шуточный танец короля эстрады с Давой.
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