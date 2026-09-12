Шансов нет: адвокат объяснил, почему тело Наговицыной не эвакуируют с пика Победы

Адвокат Корытин: спасатели не обязаны бесплатно эвакуировать тело Наговицыной

Киргизские спасатели не обязаны бесплатно эвакуировать тело российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы по просьбе родственников. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Александр Корытин.

Эксперт пояснил, что Наговицына не была гражданкой Киргизии. Следовательно, на российскую альпинистку не распространяются государственные гарантии, действующие в этой сфере.

Также существует и другая сложность: Наговицына находится на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря, где погода меняется очень быстро. То есть, как ранее пояснили спасатели, добраться к телу альпинистки практически невозможно.

Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы. Ее не раз пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий ни одна операция не увенчалась успехом.

Также во время спасательных работ произошла другая трагедия — скончался итальянец Лука Синигалья. Он попытался доставить травмированной Наговицыной вещи первой необходимости: спальный мешок, горелку и продукты. Официально российская альпинистка до сих пор считается пропавшей без вести.

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