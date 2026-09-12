Такер Карлсон: Украина является тоталитарным государством

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 60 0

Киевский режим не дает гражданам ни свободы слова, ни свободы передвижения.

Мнение Такера Карлсона об Украине

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина является тоталитарным государством. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием RT.

«Украинское правительство — тоталитарное; там нет ни свободы слова, ни свободы передвижения; президент не был избран демократическим путем; власти запретили крупнейшую христианскую конфессию страны и сажают священников в тюрьму», — сказал корреспондент.

По словам журналиста, многие образованные британцы считают киевский режим станом «отважных борцов за свободу» и верят публикации проукраинских западных телеканалов, например, «Би-би-си» и NBC News. При этом никто из них не имеет ни малейшего представления о реальном положении дел в стране.

Ранее Карлсон заявил, что НАТО использует Украину для нанесения вреда России. По мнению корреспондента, прежние администрации США намеренно сближали Киев с Брюсселем, чтобы одновременно отдалить его от Москвы.

В отношении России же журналист, в прошлом взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, отзывался лишь положительно. По его словам, это самая красивая и удивительная страна из всех.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
13 авг
Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной
4 июл
Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
27 февр
Такера Карлсона предупредили о рисках ареста в США
21 февр
Такер Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следили спецслужбы США
18 февр
Следуя примеру Такера Карлсона: кто из России может взять интервью у Джо Байдена
18 февр
Развенчал все мифы: Такер Карлсон продолжает сравнивать жизнь в России и США
15 февр
«Более предсказуемый»: какого кандидата Путин «поддерживает» на выборах в США
15 февр
Путин поблагодарил Карлсона за посредничество в диалоге с Западом
14 февр
В Германии отказались признавать, что Шольц просил Путина отвести войска от Киева
14 февр
В Германии подтвердили разговор Путина и Шольца об отводе российских войск от Киева
+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:10
Шуба для огорода: чем утеплить грядки и кусты на зиму
10:00
Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:55
Более 700 юных музыкантов прошли через проект «Река талантов» за 20 лет
9:42
Шансов нет: адвокат объяснил, почему тело Наговицыной не эвакуируют с пика Победы
9:25
Три человека получили ранения в результате ударов ВСУ в Белгородской области
9:09
ВС РФ поразили обеспечивающие ВСУ металлургические предприятия Украины

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Груды металла: кадры с места ДТП под Архангельском, где погибли 13 человек
Восьмой тур РПЛ-2026/27: «Локомотив» едет в Петербург добивать «Зенит»
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео