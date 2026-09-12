Три человека получили ранения в результате ударов ВСУ в Белгородской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 75 0

Одна из раненых потеряла руку и находится в тяжелом состоянии.

Атака ВСУ в Белгородской области 12 сентября: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Три человека получили ранения в результате ударов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Борисовском округе Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Сегодня ночью в поселке Борисовка FPV-дрон атаковал автомобиль. Один мужчина получил осколочные ранения спины, другой — акубаротравму. Пострадавшим оказана помощь», — гласит публикация штаба в МАКС.

Кроме того, рано утром был нанесен другой удар БПЛА по гражданской машине — в результате местной жительнице оторвало руку, также ее изранило осколками. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в Борисовскую ЦРБ. Автомобиль сгорел.

Ранее 5-tv.ru писал, что мирный житель погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата на автомобиль в селе Головчино в Белгородской области.

С начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины территория России регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Боевики наносят удары с применением БПЛА и ракетного вооружения. При этом целями противника часто становятся гражданские объекты, жилые здания и транспортные средства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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