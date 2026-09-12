Мошенники начали использовать ИИ для создания дипфейков с жертвами

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 17 0

За удаление компрометирующих материалов злоумышленники требуют деньги.

Как мошенники шантажируют людей дипфейками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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МВД России: мошенники создают дипфейки с жертвами и вымогают деньги за удаление

Мошенники с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создают поддельные фотографии жертв и требуют у них деньги за удаление компромата. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве уточнили, что для создания дипфейков злоумышленники используют реальные снимки. Они загружают их в нейросеть и генерируют нужную картинку или короткие видео, которые очерняют репутацию человека. Затем преступники связываются с жертвой, угрожают ей распространить эти материалы в соцсетях, в том числе отправить родственникам и знакомым. За удаление дипфейков мошенники требуют определенную сумму.

Также в МВД России добавили, что с помощью ИИ злоумышленники могут подделать обращение чиновника, сотрудника банка, педагога или популярного блогера с призывом срочно перевести деньги по ссылке на «важное дело».

Правоохранители отметили, что такие материалы выглядят очень убедительно, заметить подделку практически невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ИИ стал мощным оружием в руках преступников. Из-за их действий страдают как простые граждане, так и российские звезды. Например, в конце августа актер Сергей Бурунов обратился к поклонникам и предупредил фанатов, чтобы те были осторожнее, поскольку мошенники стали использовать его лицо, чтобы заработать на доверчивых россиянах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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