«Очень жалею»: Запашный назвал последние слова Анчукова перед смертью

Дрессировщик Эдгард Запашный опубликовал на своей странице в Instagram последние слова, которые услышал из уст Артема Анчукова. Актер скончался этим утром в результате безуспешной борьбы с коронавирусной инфекцией. Ему было всего 39 лет.

Первой об уходе Анчукова из жизни сообщила певица Татьяна Буланова. Их прежде связывали совместная работа и дружба. Поклонники даже приписывали знаменитостям роман, но Буланова опровергла эту информацию. В интервью 5-tv.ru она рассказала, что перед смертью актер болел больше двух недель. Другая знакомая Анчукова — Татьяна Бахаревская — заявила, что у Артема был недуг, но он не признавался, какой именно, а коронавирус еще больше ослабил его здоровье.

Сокурсница покойного по театральному вузу Юлия Шубарева в беседе с 5-tv.ru горько сожалела, что ее друг не успел пройти вакцинацию от ковида. Поставь он прививку, трагедии можно было избежать, уверена она. С этим мнением согласен и Эдгард Запашный.

Instagram @zapashny.ru

«Артема больше нет! Последнее что он мне сказал: „Эдгард, я очень тяжело болею, и я очень жалею, что не привился“! Друг мой, земля тебе пухом», — написал дрессировщик в своем посте.

В комментариях свои соболезнования родным и близким выразили шоумен и ринг-анонсер Александр Загорский, хорошо знавший покойного певец Денис Клявер, а также исполнитель Стас Михайлов. Подписчики также адресовали слова поддержки семье Анчукова.

Широкий зритель знает Артема Анчукова по ролям таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера», «Мажор», «Молодежка», «Тайны следствия», «Старшеклассники», «Высокие ставки» и другие. Также актер был известен в качестве ринг-анонсера M-1 Global и бойцовской лиги ACA Yang Eagles.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще известно о жизни и карьере Артема Анчукова.