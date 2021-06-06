«Ниточка, которая связывала народы»: Драпеко о смерти сценариста Габриадзе

Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила скорбь по поводу кончины грузинского и советского сценариста, драматурга Резо Габриадзе. Она поделилась в эксклюзивном интервью 5-tv.ru воспоминаниями о знаменитости.

По словам Драпеко, Габриадзе — это очень важная фигура для театра. Его творчество известно не только на родине, но и в России, а также во всем мире. Последний раз он, приезжал в нашу страну в 2016 году, и его гастроли были очень успешными, а недавно в Александринском театре в Петербурге прошла премьера его пьесы.

«Это была такая ниточка, которая связывала народы. Его прекрасный театр в Тбилиси всегда показывают всем гостям. <…> Мы будем помнить его по его пьесам. <…> Нам очень жаль с ним расставаться, потому что человек был незаурядный. Он говорил о любви, о добре, о человечности. Все его фильмы, спектакли, пьесы. Они все были о необходимости людям оставаться людьми», — рассказала депутат.

Резо Габриадзе родился в грузинском городе Кутаиси 29 июня 1936 года. Он являлся автором сценариев более 35 фильмов, включая «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Необыкновенная выставка», «Паспорт».

В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток. Здание учреждения по сей день считается одной из достопримечательностей грузинской столицы благодаря своей интересной архитектуре.

Габриадзе также создал иллюстрации более чем к 50 книгам. Является автором памятника Чижику-Пыжику, установленного в 1994 году в Санкт-Петербурге. При жизни стал обладателям множества международных наград. Среди них: государственная премии СССР (1989), премия «Ника», «Триумф», «Золотая маска» и другие.

Как писал 5-tv.ru ранее, Резо Габриадзе скончался на 85-м году жизни.