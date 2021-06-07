Принципы грамотного и здорового с точки зрения психологии отношения к деньгам закладываются у человека в раннем возрасте. Начинать их формировать у своего ребенка родители должны в возрасте 3-4 лет. Как это правильно делать, специально для 5-tv.ru рассказала детский и семейный психолог, кандидат психологических наук Наталья Искра.

По словам эксперта, формирование здорового отношения ребенка к деньгам держится на трех китах, первый из которых — это модель финансового поведения, которую ребенок видит в семье. То есть то, как обращаются с деньгами родители и другие родственники.

«Здесь есть важная вещь. Если вдруг вы, например, шопоголик, и ребенок это видит, то ему нужно объяснять, что заставляет вас тратить деньги, и какие у этого могут быть последствия. Так вы даете ребенку возможность перерабатывать получаемый опыт достаточно здоровым образом», — говорит психолог.

Второй кит — это карманные деньги для ребенка. Эксперт подчеркивает, что их нужно давать ребенку просто так. Возраст, с которого это делается, — 4-5 лет. При этом ребенок должен распоряжаться карманными деньгами так, как он сам хочет, родителям не нужно решать, что ему с ними делать.

«Еще один важный момент — не добавлять деньги, если ребенку на что-то не хватает. Например, он накопил 300 рублей, а то, что он хочет, стоит 500. Если вы ему добавляете еще 200 рублей, то тем самым формируете у него кредитное поведение, то есть навык брать в кредит», — объясняет Искра.

Наконец, третий кит — это обсуждение с ребенком семейного бюджета. Здесь очень важно не обвинять его в том, что вам приходится на него тратиться, говорит эксперт.

«К примеру, если ребенок порвал штаны, не надо говорить ему, что из-за этого вся семья теперь не будет есть колбасу. Такого быть не должно. Вы должны давать ребенку модель грамотного планирования, объяснять, что есть определенный доход, а есть обязательные расходы. Тогда у него к моменту взросления будет понимание того, как выстраивать собственную финансовую модель», — подытожила психолог.

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